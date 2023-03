Scoop – Land Rover Defender SVX : version extrême pour le Defender

C’est sur la remorque d’un transporteur qui allait livrer sa cargaison à un centre d’essai en Scandinavie que nos chasseurs de scoop ont photographié le Land Rover Defender SVX. Un modèle très haut de gamme et très performant qui pourrait être doté d’un V8 de 600 ch.

Sur les photos des chasseurs de scoop, on peut découvrir les spécificités de ce modèle hors du commun. Ce sont tout d'abord des pneus spéciaux de 275/60 R20 sur les essieux avant et arrière, une ligne d’échappement en titane avec quatre sorties d’échappement, une suspension modifiée et une plaque de protection sous le carter moteur pour les passages hors goudron.

Car ce modèle, à l’image des autres Defender moins puissants, sera très agile sur la terre. Avec des angles d’attaque, de crête et de fuite lui permettant de se tirer de toutes les situations périlleuses que l’on peut rencontrer en tout-terrain. Avec son V8 de 600 ch, ce modèle viendra se frotter au Mercedes Classe G 63 AMG qui dispose d’un V8 de 585 ch et est capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Il est sûr que le Defender SVX fera aussi bien que son concurrent allemand. On devrait en savoir plus vers la fin de 2023 lorsque ce modèle sera présenté pour une commercialisation en 2024.