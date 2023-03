Nouveau Kia EV9 (2023), un SUV électrique à sept places malin ?

Au début de l’année dernière, Kia nous montrait pour la première fois l’EV9 sous sa forme conceptuelle. Un an plus tard, le voilà cette fois dans sa version de série avant sa présentation officielle qui aura lieu le 28 mars prochain. Le constructeur coréen ne dévoile rien pour l’instant de ses dimensions, mais il s’approche probablement des cinq mètres de long et présente un gabarit plus imposant que celui de l’EV6. Le style reste proche de celui du concept-car avec une silhouette massive et des traits très carrés, un peu à la façon d'un BMW XM.

Basé sur la plateforme E-GMP déjà utilisée par l’EV6 mais aussi les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6, cet EV9 possède une planche de bord différente de celle de son petit frère à l’intérieur. Il offre trois rangées de sièges et peut accueillir jusqu’à sept occupants, exactement comme un Mercedes EQB (qui ne sera donc plus seul dans la catégorie des SUV électriques à sept places).

Le communiqué officiel, assez pauvre en informations techniques mais très riches en termes élogieux pour décrire le design de l’engin, précise que « Les passagers de la deuxième rangée peuvent très facilement pivoter leur siège de 180 degrés pour pouvoir interagir avec les occupants de la troisième rangée ». Cette possibilité de retourner les sièges devrait cependant se limiter aux moments où le véhicule est arrêté, la réglementation interdisant a priori ce genre de configuration intérieure dans les voitures particulières. Quant aux passagers du troisième rang, ils auront droit à des porte-gobelets et des prises de charge pour appareil mobile histoire de rendre leurs voyages plus agréables.

Pas d’infos sur la mécanique pour le moment

Kia ne donne pas non plus d’informations sur les groupes motopropulseurs de l’EV9 pour l’instant, même si on se doute qu’ils devraient rester proches de ceux de l’EV6 (avec peut-être une option de batterie plus grosse ?). Rendez-vous le 28 mars prochain pour connaître toutes les données techniques sur ce nouveau gros SUV électrique à sept places.