Les rivaux : nombreux, mais a priori pas plus compétitifs…

Le segment des SUV étant florissant, la Renault 4 ne manque pas de concurrence. Tout d'abord, on citera les membres de la famille Stellantis, notamment les Opel Mokka-e, Jeep Avenger, Fiat 600e, l'Alfa Romeo Junior ou encore le Peugeot e-2008, même si ce dernier est un peu plus grand. On pourra lui opposer également le dernier Mini Aceman, bien que celui-ci, produit en Chine, brille plus par ses niveaux de puissance importants que par ses rapports prix/autonomie.

À retenir : douée, sauf pour les voyages…

Pour sûr, l'autonomie autoroutière limitée (fréquente dans la catégorie) restera problématique pour beaucoup. Mais ceux qui sauront s'en contenter ne devraient pas être déçus par cette R4, peu spacieuse dans l’habitacle mais joliment présentée, confortable, plaisante à conduire, astucieuse, au rapport prix/équipement compétitif dans la catégorie, et par ailleurs "Origine France Garantie".

Caradisiac a aimé

Présentation

Coffre

Amortissement

Comportement routier

Équipements

Caradisiac n'a pas aimé

Tarif typique d'une électrique

Autonomie autoroutière

Motricité limitée même sur le sec

Détails d'ergonomie