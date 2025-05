Mécaniquement, la R4 reprend stricto sensu les composants de la R5, à savoir un moteur avant synchrone à rotor bobiné de 120 ch alimenté par une batterie Nickel Manganèse Cobalt de 40 kWh utile en entrée de gamme ou, contre un supplément de 3 500 €, cette version 150 ch dotée d'une pile de même chimie, mais de 52 kWh nets.

Avec un tel niveau de puissance et 245 Nm de couple, les performances s'avèrent tout à fait suffisantes en toutes circonstances, avec notamment un 0 à 100 km/h abattu en 8s2. Par ailleurs, on retrouve les bonnes sensations de conduite de la R5, notamment une direction légère, franche et précise qui agit sur un train avant directeur, quoiqu’un peu dépassé à l’accélération par le manque de grip longitudinal des Michelin e-Premacy de 195 mm de large.

Et si l’empattement rallongé par rapport à la citadine la rend un peu moins agile dans les virages serrés, l'auto braque relativement court (10,8 m pour faire demi-tour entre murs), et le train arrière multibras garantit à la fois un bon guidage et une bonne qualité de filtration. Certes, la R4 peut sembler un peu figée sur les petites aspérités, mais la suspension travaille remarquablement sur les plus grosses cicatrices de la chaussée sans pour autant provoquer de mouvements de caisse exagérés.

Certains apprécieront également l'arrivée de la fonction One Pedal (à partir de cette finition Techno) qui permet, une fois activée via la palette de gauche du volant, de ne plus utiliser la pédale de frein en conduite cool. Par contre, il faut toujours composer avec une commande d'inverseur de marche avant et arrière peu réactive et placée trop près du commodo d'essuie-glace.

Pas plus autonome que ses rivales…

Reste la question du rayon d'action, d’autant plus épineuse que la R4 conserve les batteries de R5, pas vraiment réputée pour ses facultés à voyager. Et faute d’une aérodynamique plus favorable, le SUV ne se montre pas plus autonome, au contraire : avec environ 20 kWh/100 km constatés sur autoroute par temps sec à 20 °C, difficile d’envisager des relais supérieurs à 230 km avec une charge complète, et 180 km avec 80 % de la pile. Et hélas, les ravitaillements jusqu'à ce seuil prennent un peu de temps sur les bornes rapides DC, Renault annonçant 30 mn pour passer de 15 à 80 % avec des pics à 100 kW maxi.

Décevant dans l’absolu bien sûr, surtout quand on a déboursé au minimum 33 490 € pour cette version, et même 35 490 € pour cette finition Techno, mais inhérent à cette catégorie de véhicules qui ne brillent ni par leur capacité à fendre l’air ni par la contenance de leurs batteries, le Kia EV3 étant le seul petit SUV à proposer de gros accumulateurs de 58 voire 80 kWh utiles, plus commodes pour voyager. De fait, cette R4 s'adresse à ceux qui ne partent jamais bien loin, ou qui ont un plan B pour leurs lointaines vacances…