Renault a profité du restylage pour réorganiser son offre et laisser de la place aux Symbioz, Arkana et Duster. Désormais l’Austral n’est proposé qu’avec la motorisation E-Tech hybride de 200 ch. Il s’agit d’un 3-cylindres 1.2 développant 130 ch et 205 Nm de couple associé à deux moteurs électriques, le premier de 68 ch et 205 Nm qui entraîne les roues en mode 100 % électrique, et le second de 34 ch servant plutôt de générateur pour remplir la petite batterie hybride de 2 kWh. L’ensemble est relié à une boîte à crabots multimodes (comptant 4 rapports pour le moteur thermique, 2 pour le moteur électrique et 2 neutres, ce qui donne 15 modes possibles) une nouvelle optimisée au niveau de sa gestion électronique à l’occasion du restylage.

Face à cette technologie très avancée, Peugeot réplique par une hybridation légère composée d’un 3 cylindres essence associé à une boîte double embrayage 6 rapports, dans laquelle est intégré le moteur électrique 48V d’une vingtaine de chevaux et 55 Nm. Le système développe 145 chevaux et 230 Nm. Notez qu'à la rentrée, le Peugeot 3008 sera commercialisé avec une motorisation hybride rechargeable de 195 ch.

D’emblée les deux SUV ne partent pas sur le même pied d’égalité. En ville, l’Austral autorise de vraies et nombreuses périodes de roulage en 100 % électrique qui permettent d’économiser davantage de carburant, alors que le système du 3008 permet de parcourir seulement quelques mètres à très faible allure en électrique. Dans ces conditions, l’Austral conserve une consommation moyenne autour de 5 litres, quand le 3008 grimpe facilement au-dessus de 6,2 litres.

Consommations, agrément et châssis, l'Austral domine

Les accélérations sont également plus franches au volant du SUV de Renault. Ici, le 0 à 100 est annoncé en 8,4 secondes contre 10, 4 s pour le 3008. En revanche, la boîte automatique à crabots, n'est pas encore parfaite et laisse parfois le moteur très haut dans les tours, tardant à passer un rapport supérieur. On entend alors le 3 cylindres 1.2 gronder, ce qui n’arrive pas au volant du 3008. Le SUV de Peugeot, plus lourd d’une centaine de kilos, jouit d’un bon confort de conduite à basse vitesse mais sa mécanique se montre toujours un trop bruyante dans l’effort. Le Puretech offre une belle allonge, fort appréciable sur les grands axes mais aussi une V-Max supérieure de 201 km/h contre 180 km/h pour l’Austral. Au terme de notre boucle d’essai, le bilan de consommation est à mettre au crédit de l’Austral avec une moyenne de 6,2 l/100 km contre 7,5 l/100 km pour le 3008.

L'Austral est un SUV plaisant à mener. Il ne prend pas de roulis, la caisse est bien maintenue et il est aujourd’hui plus dynamique que son concurrent. Un comble sachant que le 3008 a bati sa notoriété en partie grâce à son châssis. Cette troisième génération mise davantage sur le confort mais n’a plus le panache de ses prédécesseurs. Le train avant est moins accroché à la route que celui de l’Austral et il fait preuve d’une plus grande inertie dans les changements de cap. Rassurez-vous, le 3008 reste un SUV avec de grande qualité, mais il faut l’avouer le comportement routier de l’Austral est plus abouti. De plus, il offre la possibilité de sélectionner en option le système à quatre roues directrices 4Control (1 500 €), qui améliore de façon notable l’agilité en ville et les vitesses de passages sur route. Au décompte des points l’Austral remporte facilement la partie dynamique.

Note : 16 /20 14 /20