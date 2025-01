Pourquoi le nouveau haut de gamme électrique de Mazda est dépassé

C’est l’une des stars du salon automobile de Bruxelles 2025. La quatrième génération de la Mazda 6 s’y dévoile, avec un petit « e » dans le nom en référence à son groupe motopropulseur qui devient 100% électrique au lieu des moteurs thermiques du modèle sortant. A vrai dire, cette nouvelle Mazda 6e repose sur une plateforme chinoise : celle de la Deepal SL03 du groupe Chang’an commercialisée dans l’Empire du Milieu depuis 2022.

Affichant un design différent de cette dernière à l’extérieur comme à l’intérieur, elle en reprend cependant les éléments du groupe motopropulseur. Appelée EZ6 en Chine où elle a été lancée au printemps dernier, elle laissera chez nous le choix entre deux tailles de batteries : des accumulateurs de technologie LFP (lithium-fer-phosphate) en entrée de gamme, avec une capacité de 68,8 kWh, une puissance de 258 chevaux, une autonomie maximale WLTP de 479 km et une puissance de charge maximale de 200 kW en courant continu. Mais aussi des batteries de technologie NMC en haut de gamme avec une capacité de 80 kWh, une puissance de 245 chevaux, une autonomie maximale WLTP de 552 km et une puissance de charge maximale en courant continu de…95 kW ! Oui, on parle bien d’une puissance maximale de charge inférieure à celle de citadines comme la Citroën ë-C3 ou la Renault 5 E-Tech. Un chiffre particulièrement bas pour une routière électrique de cette taille, qui coûtera largement plus de 40 000€ dans cette version.

L’autonomie n’impressionne pas non plus

L’autonomie maximale de cette Mazda 6e n’indique pas non plus une efficience particulièrement bonne non plus puisqu’à titre de comparaison, une Volkswagen ID.7 très légèrement plus grosse (4,96 mètres de long contre 4,92 mètres pour la Mazda) revendique 620 km (WLTP) avec des accumulateurs de 77 kWh. Pas spécialement performante en recharge rapide, elle peut tout de même atteindre 170 kW de puissance de charge en courant continu (soit près du double de la Mazda 6e à grosses batteries de 80 kWh).

Il nous reste à connaître les prix français de cette nouvelle Mazda 6e mais on sait déjà que le haut de gamme à grosses batteries ne vaudra pas le coup à cause de sa puissance de charge qui le pénalisera nettement en voyage alors qu’il devrait justement mieux s’y comporter. Avec une addition raisonnable, la variante à petites batteries pourrait en revanche valoir le coup.

De son côté, Mazda prépare son premier modèle conçu à 100% sur une plateforme dédiée à l’électrique pour l’année 2027. On entend par là, un modèle fabriqué au Japon avec de la technologie Mazda et non pas un véhicule importé de Chine avec de la technologie de marque locale.