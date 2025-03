La nouvelle Mazda 6e est la moins chère des grosses berlines électriques

Alors que le MX-30 100% électrique vient de disparaître du catalogue (laissant seulement la variante à prolongateur d’autonomie équipée de son moteur rotatif), Mazda introduit un nouveau véhicule dépourvu de motorisation thermique chez nous.

Ce nouveau véhicule, c’est la 6e qui prend les traits d’une grosse berline électrique de 4,92 mètres de long, positionnée en face de la Volkswagen ID.7 (4,96 mètres), de la Tesla Model S (5,02 mètres) ou de la Hyundai Ioniq 6 (4,85 mètres).

A partir de 42 900€

Mazda France vient de dévoiler les prix de l’auto : elle se négociera à partir de 42 990€ dans sa finition de base « Takumi » avec les batteries de 68,8 kWh (479 km d’autonomie WLTP) et à partir de 44 500€ avec les grosses batteries de 80 kWh (552 km d’autonomie WLTP). Ce niveau de finition est déjà très bien équipé (caméras à 360 degrés, aides à la conduite de niveau 2, jantes de 19 pouces…) et il faudra ajouter 2 000€ pour obtenir la finition Takumi Plus venant avec la sellerie cuir, des inserts en faux bois à l’intérieur et un système de pare-soleil électrique sur son toit panoramique vitré.

La moins chère des grosses berlines

La Mazda 6e coûte un peu plus cher que la Tesla Model 3 (plus petite) démarrant toujours à 39 990€, mais elle reste plus abordable que ses concurrentes de la taille similaire. La Volkswagen ID.7, par exemple, s’affiche à partir de 58 290€ (mais elle a actuellement droit à 10 000€ de remise). La Hyundai Ioniq 5 débute à 52 400€ et la grosse Tesla Model S à 109 990€.

Par rapport à ces rivales toutes plus douées en autonomie maximale, la Japonaise fabriquée en Chine aura un gros défaut : la puissance de charge réduite de sa version à grosses batteries en courant continu, limité à 95 kW alors que les autres démarrent au moins à 200 kW.