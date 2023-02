Scoop – Genesis GV80 Coupé : arrivera-t-il en France ?

Pour se procurer un modèle de chez Genesis, il faut, en Europe, résider en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Suisse. Pour la France, il faudra patienter encore un peu. Créée en 2015, la marque de luxe de Hyundai a déjà de nombreux modèles dans sa gamme et prépare le restylage de son Genesis GV80. Ce grand SUV Genesis GV80 qui dispose de moteurs thermiques est l’un des premiers modèles Genesis vendus en Europe aux côtés de la berline G80 (versions thermiques et électrique), des G70, G70 Shooting Brake et GV70 (qui existe en électrique) puis du modèle dédié à l’Europe le SUV compact GV60 100 % électrique. Un modèle qui vient d’être élu « German Car of the Year » par les journalistes automobiles allemands. Ce véhicule comme les autres modèles de la marque, est vendu en ligne et dans les « studios » que le constructeur possède dans les villes de Londres, Munich et Zurich.

Le SUV Genesis GV80 prépare son restylage et il s’apprête également à accueillir un nouveau membre dans sa famille. Il s’agit d’un SUV coupé qui devrait se nommer Genesis GV80 Coupé et qui se promène pour le moment en tenue de camouflage. Par rapport au modèle GV80, on distingue sous les bâches son arrière modifié avec sa ligne de toit fuyante.

Comme le GV80 actuel, il devrait être motorisé par un bloc quatre cylindres essence 2.4 de 304 ch et un 6 cylindres en ligne 3.0 diesel de 272 ch. Il n’est pas sûr qu’avec le malus écologique que ce modèle devrait subir il soit commercialisé chez nous. Genesis se décidera sans doute de privilégier pour la France des modèles électriques, comme les variantes électrifiées des G80 et GV70, mais aussi le modèle 100 % électrique GV60 qui reprend la nouvelle plateforme e-GMP (dédiée aux véhicules électriques) du groupe Hyundai/Kia.