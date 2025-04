Le Genesis X Gran Equator est un SUV spectaculaire

Hyundai travaille toujours au déploiement en Europe de Genesis, sa division « premium » bien installée aux Etats-Unis. Pensée un peu à la façon du Lexus de Toyota ou de l’Infiniti de Nissan, cette marque a vocation à proposer des modèles plus haut de gamme que ceux de Hyundai et Kia et doit bientôt commercialiser chez nous le GV60, ce cousin « luxueux » des Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6.

A l’occasion du salon de New-York 2025, Genesis est venu avec un nouveau concept-car prenant la forme d’un SUV aux proportions à la fois originales et spectaculaires : un engin au long capot et au style simplifié au maximum, avec d’énormes roues de 24 pouces aux quatre coins et des détails qui rappellent un peu certaines voitures américaines des années 60.

Un intérieur luxueux et rétro

L’intérieur évoque à la fois l’univers de l’ultra-luxe façon Bentley avec ce volant à la jante bicolore et ces nombreux éléments chromés, mais aussi l’ambiance des vieilles américaines (là aussi) avec aucun grand écran tactile à signaler (juste des afficheurs joliment cachés dans de petits cadrans ronds).

Une mécanique électrique

Genesis ne donne pas de détails sur la technique du véhicule, qui semble dotée d’un groupe motopropulseur électrique. Il précise aussi qu’il ne s’agit que d’un concept-car sans préciser s’il se retrouvera sur un futur modèle de série. Mais contrairement aux concept-cars X Coupé et cabriolet, ce X Gran Equator semble pouvoir se transposer dans le vrai monde. A suivre, donc.