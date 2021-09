Genesis dévoile les détails de l'électrique GV60

La plateforme modulaire E-GMP du groupe coréen Hyundai Motors commence à porter ses fruits. Après avoir été intégrée sur la Ioniq 5, elle offre désormais ses services à la Kia EV6, mais aussi à la toute nouvelle Genesis GV60, qui sera proposée en Europe. Rappelons pour ceux qui auraient pris le train en route que Genesis est la marque "premium" du groupe, à l'image de Lexus pour Toyota et d'Infiniti pour Nissan.

Une seule batterie est au programme sur la GV60, et c'est la plus grosse des deux déjà présentes sur les cousines : 77,4 kWh. Elle sera associée au choix à un moteur arrière, ou à deux moteurs pour la version intégrale, qui aura droit à deux niveaux de puissance : 318 et 435 ch, avec un couple de 605 Nm dans les deux cas. La variante la moins chère, en propulsion, sera à 228 ch.

Pour se démarquer d'une Kia EV6 et de sa mouture GT, la Genesis GV60 compte sur un ensemble plus technologique et spécifique. Notons par exemple la présence d'un mode "drift" qui ne sera pas forcément ce qui sera de plus utile sur l'auto, mais tout de même secondé par un autre mode inédit baptisé "Boost". Il donne accès à 55 ch et 95 Nm supplémentaires pendant 10 secondes, au cas où la cavalerie de base ne suffirait pas pour une manoeuvre de dépassement. Mentionnons tout de même le fait que la GV60 "Performance" franchit les 100 km/h en à peine quatre secondes.

La GV60 bénéficie des batteries 800V et de la charge ultra rapide : le pack peut accepter jusqu'à 350 kW de puissance, ce qui reste exceptionnel à l'heure actuelle. La coréenne se démarque des Ioniq 5 et EV6 par la présence d'un chargeur embarqué de 11 kW, contre 7,2 kW pour ses homologues.

Mise à jour à distance, reconnaissance facile pour l'accès à bord, charge bidirectionnelle, "active noise cancellation" (système de réduction des bruits à bord), suspension adaptative en fonction de la route, la GV60 est presque plus technologique que les autos électriques qui sortent aujourd'hui chez les constructeurs haut de gamme allemands. Il restera à connaître ses tarifs pour l'Europe.