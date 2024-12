Le bricolage malin de Hyundai pour défier Ferrari et Porsche en endurance

La catégorie reine du championnat du monde d’endurance (WEC) n’a pas fini de s’étoffer. Alors qu’elle rassemble déjà Toyota (vainqueur en titre du championnat), Ferrari (vainqueur en titre des 24 Heures du Mans), Porsche (vainqueur en titre du classement pilotes au championnat), Peugeot, Alpine, BMW, Lamborghini et Cadillac, la classe Hypercar doit recevoir le renfort dès l’année prochaine d’Aston Martin avec sa Valkyrie.

Puis, en 2026, Genesis se lancera aussi dans la bataille. La marque premium du groupe Hyundai Motor s’engagera en effet en WEC dès cette saison-là, avec un proto répondant à la réglementation LMDh (l’une des deux autorisées dans la catégorie Hypercar) basée sur un châssis Oreca. Côté moteur, il a fallu se mettre à travailler très tôt pour arriver à concevoir la voiture dans les délais…

Un V8 sur la base de deux quatre cylindres Hyundai de rallye !

Comme le révèlent les journalistes américains de Road & Track, la future Genesis GMR-001 utilisera un V8 fabriqué en combinant deux quatre cylindres de la Hyundai i20 qui vient de sacrer le Belge Thierry Neuville champion du monde des rallyes en WRC. Une stratégie similaire à celle de BMW qui, pour son proto M Hybrid V8 également engagé en LMDh, avait fusionné deux quatre cylindres 2,0 litres que la marque préparait dans le championnat DTM jusqu’à la fin de son engagement. Le patron de Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul confie qu’il aurait été « plus logique de partir sur la base d’un V6, mais que c’était la seule solution pour concevoir le moteur avec un délai aussi court ».

Il reste à Genesis une grosse année de développement technique pour mettre au point cette GMR-001 qui espère s’illustrer au Mans et dans les autres courses au calendrier WEC. La concurrence sera féroce et les ajustements réglementaires de la Bop (« balance de performance ») seront sans doute plus délicats que jamais.