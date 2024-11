Le Belge Thierry Neuville, Poulidor du rallye, enfin sacré champion du monde !

Thierry Neuville semblait condamné à la seconde place, tel Raymond Poulidor en cyclisme ou Bob Wollek aux 24 Heures du Mans. Né en 1988, ce Belge s’est pourtant tout de suite positionné comme l’un des meilleurs pilotes de rallye de sa génération. Arrivé au plus haut niveau au moment de la domination de Sébastien Ogier avec sa Volkswagen, il se retrouvait à partir de 2014 au sein d’une écurie de pointe en WRC (Hyundai).

Malgré la montée en puissance du constructeur coréen dans la discipline, Thierry Neuville n’était jamais parvenu à monter sur la plus haute marche du podium final au championnat (mais cinq fois sur la seconde !). Très rapide mais parfois sensibles aux erreurs de pilotage sous la pression de l’encombrant octuple champion du monde WRC français, Thierry Neuville s’est aussi retrouvé pris dans des problèmes que beaucoup attribuaient à la simple « malchance » tant ils accablaient parfois cruellement le Belge. Il a d’ailleurs réussi à battre aux points son rival de toujours Sébastien Ogier au championnat en 2019, mais c’était la seule année où l’Estonien Ott Tänak avait coiffé tout le monde pour remporter le titre !

Cette année, tout avait débuté pour le mieux avec une belle victoire au rallye de Monte-Carlo avant une suite de saison solide et régulière, dans laquelle Thierry Neuville terminait souvent placé malgré sa position d’ouvreur très gênante. Il lui suffisait de marquer quelques points seulement au Japon où seul son plus proche rival, Ott Tänak désormais coéquipier chez Hyundai, pouvait mathématiquement garder une chance de sacre. Et justement, tout a basculé le premier jour du rallye : en proie à un problème de turbo qui le faisait plonger à la quinzième place du classement, Thierry Neuville vivait un véritable cauchemar. Le mauvais sort allait-il encore lui voler son rêve ? Heureusement, il a parfaitement réagi. Revenu le couteau entre les dents le samedi, il parvenait à récolter de précieux points qui l’assuraient quasiment du titre. En mode « attaque maximale » en n’ayant plus rien à perdre, Ott Tänak s’est sorti tout seul ce qui a précipité le dénouement. La malédiction est enfin rompue !

Hyundai perd le championnat face à Toyota

Ce dénouement digne d’un film de cinéma a tout de même coûté le titre constructeurs à Hyundai à cause du problème mécanique de Thierry Neuville et surtout, de l’abandon d’Ott Tanak le dimanche. Toyota termine finalement devant son grand rival avec trois petits points d’avance, en ayant largement profité de l’intensité de la lutte entre les deux coéquipiers chez Hyundai. De quoi donner un petit goût amer pour l’équipe du constructeur coréen à ce premier titre de son pilote belge, même si elle aura à cœur de prendre sa revanche l’année prochaine avec les nouvelles voitures Rally1 abandonnant la technologie hybride.