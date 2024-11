Quels espoirs pour Alpine et Peugeot en endurance ?

Alors que les pilotes de Formule 1 se disputent encore le titre 2024, la saison du championnat du monde d’endurance (WEC) s’est terminée au début du mois à Bahreïn lors de l’ultime manche où toutes les couronnes se jouaient. Battues aux 24 Heures du Mans par la Ferrari 499P toujours invincible dans la Sarthe après deux participations, les Toyota ont pris leur revanche avec le titre constructeurs 2024 au nez et à la barbe de Porsche (qui décroche tout de même le titre « pilotes ») et de Ferrari.

La saison 2024 sera restée très disputée tout du long entre ces trois marques-là qui ont monopolisé quasiment tous les podiums. Mais juste derrière au pied du podium, la marque Alpine s’est quand même fait remarquer à plusieurs reprises : débutante en WEC cette saison comme Lamborghini et BMW (même si la marque allemande possédait déjà une bonne expérience aux Etats-Unis dans le championnat de l’IMSA), l’écurie française a terminé à la quatrième position du classement des constructeurs devant la marque à l’hélice mais aussi Peugeot, Cadillac et Lamborghini. Malgré un rapide double abandon aux 24 heures du Mans sur casse moteur, les deux protos LMDh de la marque sportive du groupe Renault ont prouvé à plusieurs reprises leur pointe de vitesse et peuvent se satisfaire d’une saison inaugurale convaincante.

Du côté de chez Peugeot, le bilan est moins bon : les protos de la marque au lion terminent devant Alpine (mais devant BMW tout de même !) alors qu’il s’agissait là de leur seconde saison et demie dans le championnat du monde d’endurance. Handicapée par une philosophie de conception originelle perturbée par une évolution réglementaire, la 9X8 avait certes beaucoup changé sur cette saison 2024 et l’équipe redécouvrait un peu sa voiture. L’une de ces 9X8 a tout de même terminé sur le podium des 8 heures de Bahreïn (sur tapis vert).

Lamborghini dans le rouge

Lamborghini, au contraire, n’a jamais été en mesure de se rapprocher du podium pendant la saison. Les deux protos LMDh du constructeur italien étaient largués en performances pures et il se dit que la marque au taureau pourrait réduire son programme pour 2025 pour se concentrer soit sur le WEC, soit uniquement sur le championnat américain de l’IMSA (elle courait sur les deux tableaux cette année).

Du côté des Français, que peut-on espérer de la prochaine saison ? Chez Peugeot Sport, l’équipe vient de tester les pilotes Théo Pourchaire et Clément Novalak dans le cadre des « rookie tests » de Bahreïn. L’écurie au lion semble déterminée à capitaliser sur cette fin de campagne 2024 encourageante mais après ces deux saisons et demie décevantes, elle n’a sans doute plus le droit à l’erreur et devra monter sur le podium à la régulière l’année prochaine pour ne pas que le programme de la 9X8 Hypercar ne ressemble à un échec total. Alpine, dans le même temps, devra elle aussi viser les podiums et se rapprocher encore des trois équipes de pointe Toyota, Porsche et Ferrari. Alors qu’elle vient de signer un joli double podium en Formule 1 dans une année vraiment compliquée et qu’elle se prépare à un gros changement de fonctionnement en utilisant un moteur Mercedes au lieu du Renault, peut-être qu’il y a davantage de potentiel à moyen terme pour l’écurie en endurance ?