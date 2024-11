Alpine avec des moteurs Mercedes, c'est fait

Les efforts des salariés de l’usine de Viry-Châtillon n’auront pas suffi. Alors que les travaux de développement du nouveau moteur de Formule 1 Renault de la saison 2026 avaient déjà débuté depuis des mois et qu’ils avaient même très bien démarré d’après des sources internes, le groupe français a enterré purement et simplement son activité moteur au plus haut échelon du sport automobile mondial.

L’usine de Viry-Châtillon, responsable actuellement du moteur Renault propulsant les deux monoplaces Alpine en Formule 1, sera renommée « Hypertech » et s’occupera bientôt des projets de voitures de sport d’exception d’Alpine ainsi que de la technologie de batteries de pointe du groupe, en plus de superviser tous les autres projets en sport automobile. Quant aux Formule 1 d’Alpine, elles passeront à un groupe motopropulseur Mercedes dès la saison 2026.

Alpine-Mercedes dès 2026

Un communiqué officiel très court vient de confirmer ce nouveau partenariat technique entre Alpine F1 et Mercedes : « BWT Alpine Formula One Team, Mercedes-AMG High Performance Powertrains et Mercedes-Benz Grand Prix ont conclu des accords portant sur les groupes propulseurs et les boîtes de vitesses à compter de la saison 2026 du Championnat du Monde FIA de Formule 1. Avec cet accord pluriannuel, Mercedes-Benz fournira des groupes propulseurs à BWT Alpine Formula One Team pendant toute la durée de la nouvelle ère réglementaire, de 2026 jusqu’au moins 2030. En plus du groupe propulseur, BWT Alpine Formula One Team disposera également de boîtes de vitesses Mercedes à partir de la saison 2026. L’équipe reste déterminée à signer les meilleures performances au cours des saisons 2024 et 2025. », peut-on lire.

Alpine F1 deviendra ainsi une simple écurie client comme McLaren ou Williams. Rappelons que les moteurs de Formule 1 changeront en 2026 par rapport aux systèmes qu’on trouve aujourd’hui dans la discipline.