Hyundai prépare pour sa marque premium, le SUV Genesis GV60 Magma cousin du Hyundai Ioniq 5 N

Devenue une marque à part entière en 2015, Genesis commercialise ses autos dans quelques pays européens (Allemagne, Royaume-Uni et Suisse). Du côté du lac Léman, Genesis commercialise une belle gamme de modèles qui se compose des SUV GV70 et GV80, des berlines G70, G80, G90 et du Shooting Brake G70. Il y a aussi dans la gamme, le SUV coupé compact électrique GV60 qui est arrivé en 2021. C’est ce dernier qui va être proposé bientôt en version hautes performances : Genesis GV60 Magma.

Tous les modèles Genesis, reprennent des bases de Hyundai ou de Kia et le Genesis GV60 utilise quant à lui la base et les motorisations du Hyundai Ioniq 5. Afin de donner un peu de tonus à la gamme de ce modèle, Genesis s’est décidé à se doter d’une version hautes performances qui va reprendre les éléments techniques de la version « N » du Hyundai Ioniq 5.

Fidèle au concept Genesis GV60 Magma

Si pour le moment, les prototypes de ce Genesis GV60 Magma se déplacent encore sous camouflage, ce modèle va être dévoilé au troisième trimestre 2025 mais on ne se sait pas encore quand la marque Genesis sera commercialisée sur le marché français. On a déjà une idée du style de ce modèle puisqu'il s'inspire du concept Genesis GV60 Magma a célébré sa première mondiale au Goodwood Festival of Speed ​l'an dernier.

Éléments aérodynamiques spécifiques et 700 ch sous le capot

En ce qui concerne la motorisation qu’utilisera ce premier modèle de la gamme Magma, elle devrait afficher plus de 700 ch, sachant que le modèle Genesis GV60 affiche déjà 590 ch. Afin de donner plus de caractère à son modèle et bien le différencier du GV60 « normal », Genesis va, comme on le voit sur le prototype le doter d’étriers de frein de grande dimension. Il y aura aussi de grandes prises d’air à l’avant, un spoiler aérodynamique sur le toit comme ce que propose une Porsche 911 GT3 RS et un becquet placé au niveau du bas de vitre de hayon.