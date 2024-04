Tour du monde des salons - New-York 2024, le survivant américain

La crise du covid-19 a aussi perturbé la vie des salons automobiles aux Etats-Unis. Si notre salon européen de Genève peine à se relancer depuis, les évènements américains ont également été impactés à leur niveau. Le salon de Detroit, par exemple, n’a pas eu lieu cette année 2024 et tentera de se repositionner au mois de janvier en 2025. Celui de Los Angeles parvient à garder l’intérêt des visiteurs et celui de New-York, annulé en 2020 et 2021, existe toujours même s’il ne comporte pas un grand nombre de nouveautés. L’édition 2024 s’est tenue du 29 mars au 7 avril.

Infiniti QX80 : rival du Cadillac Escalade

Alors qu’Infiniti a perdu tout espoir de développement en Europe, la division premium de Nissan fait toujours partie des marques incontournables sur le marché des voitures de luxe aux Etats-Unis. A New-York, elle avait amené la version restylée de son grand QX80. Equipé d’un V6 bi-turbo de 450 chevaux, il concurrence le Cadillac Escalade.

Genesis Magma : l’AMG du groupe Hyundai-Kia

Le groupe Hyundai-Kia profitait du salon de l’automobile de New-York 2024 pour dévoiler Magma, la nouvelle gamme ultra-sportive sa marque de luxe Genesis. Le GV60 Magma est une sorte de Hyundai Ioniq 5 N recarrossé.

Le Polestar 4 se montre à New-York

Déjà dévoilé l’année dernière dans d’autres salons, le Polestar 4 se montrait à New-York avec sa fameuse carrosserie dépourvue de vitre arrière. Rappelons que Polestar ambitionne de pénétrer le marché américain et planche sur une industrialisation réalisée en partenariat avec Renault pour éviter les lourdes taxes sur les modèles chinois importés aux Etats-Unis.

Kia K4, une familiale compacte au design agressif

Cette nouvelle compacte familiale, existant en berline et en break, affiche un design pour le moins déroutant. Notre future Kia Ceed européenne pourrait inspirer de cette K4 à la présentation extérieure audacieuse, l’une des stars du salon de New-York 2024.

Hyundai Santa Cruz, l’Américain

Lancé en 2021, le Hyundai Santa Cruz vient de subir un restylage. Ce pick-up compact est réservé au marché américain et n’existera jamais chez nous.