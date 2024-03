La Kia K4 (2024) est une berline au style très audacieux

La voilà donc, cette K4 annoncée il y a quelques jours par Kia avec un teaser officiel. Comme prévu, il s’agit bien d’une nouvelle berline compacte appelée à remplacer la Forte actuellement vendue aux Etats-Unis tout en montant en gamme.

Comme de coutume sur les nouveautés présentées par Kia depuis quelque temps, le design apparaît assez osé : cette berline possède des ailes très marquées et des feux aux ramifications impressionnantes, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Ses dessous techniques s’annoncent plus conventionnels puisqu’elle dériverait de la Hyundai i30 Fastback, plus commercialisée chez nous.

Présentation complète le 27 mars

Il faudra attendre l’ouverture du salon de New-York 2024 ce mercredi pour connaître tous les détails techniques sur l’auto. Reste à savoir si son design inspirera celui de la prochaine génération de la Ceed européenne, qui arrive en toute fin de carrière chez nous.