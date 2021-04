Hyundai dévoile le pick-up Santa Cruz

Hyundai se lance sur le marché du pick-up avec le Santa Cruz. Le véhicule est évidemment pensé pour les États-Unis, où ce genre de modèle est roi. La firme coréenne ne s'attaque toutefois pas à l'incontournable Ford F-150. Le Santa Cruz est bien plus compact. Il mesure un peu moins de 5 mètres de longueur.

D'ailleurs, Hyundai dit carrément qu'il invente une nouvelle niche, le "Sport Adventure Vehicule" avec un engin qui mixe pick-up et crossover. Le Santa Cruz fait tout de même penser au Ssangyong Musso, qui est un Rexton avec une benne. Ici on peut imaginer un Santa Fe avec une benne.

Le Santa Cruz soigne son look. On retrouve le nouveau design de la marque, nommé Sensuous Sportiness, avec une face avant semblable à celle du nouveau Tucson : la calandre et la signature lumineuse fusionnent. À l'arrière, les feux se prolongent sur le volet de la benne. À l’intérieur, on a la planche de bord du Tucson. Son ambiance épurée est loin de l'univers très utilitaire auquel on a l'habitude chez les pick-up !

À l'échelle américaine, le Santa Cruz est donc un pick-up d'entrée de gamme. Cette sous-catégorie devrait décoller avec l'arrivée du Ford Maverick, placé en dessous du Ranger. Hyundai n'a pas prévu d'importer chez nous le Santa Cruz. Les derniers qui ont voulu prendre une part du marché européen des pick-up ont vite jeté l'éponge. Parmi eux, Fiat, Mercedes et Renault.