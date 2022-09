C'est bien connu, les Américains adorent les combats en ligne droite. Alors lorsqu'il faut organiser un grand comparatif avec la plupart des nouveaux SUV électriques sportifs du marché, le match se joue forcément sur une piste de drag-race. Les journalistes d'Hagerty ont en effet rassemblé un Tesla Model Y Performance, un Ford Mustang Mach-E GT, un BMW iX et un exemplaire du dernier Genesis GV60 (qui doit arriver prochainement en Europe) sur le même tarmac. Ces modèles ne sont pas tous des concurrents directs, mais ils développent tous à peu près la même puissance (autour des 500 chevaux). Le GV60 sort en effet 490 chevaux dans sa version Performance AWD pendant 10 secondes, après quoi cette puissance redescend à 435 chevaux. Le Mustang Mach-E GT revendique lui 487 chevaux alors que le Tesla produit un peu moins de 500 chevaux. Quant à l'iX, il produit quelques 523 chevaux dans sa version xDrive50.

Le Tesla Model Y Performance battu par le Genesis GV60 ?

Alors, qui gagne dans une course en ligne droite ? Surprise : le Ford Mustang Mach-E GT est celui qui termine le plus loin dans la course en ligne droite. Il démarre pourtant mieux que les autres et arrive en premier à la vitesse de 100 km/h. Puis il se fait rattraper et décrocher par le BMW iX xDrive50 et surtout le Genesis GV60 qui gagne ce match à trois. Vainqueur, le GV60 retrouve ensuite le Tesla Model Y Performance pour la « finale » et prend aussi la mesure de ce dernier en gagnant d'une courte tête.

Des absents

Bref, le Genesis GV60 offre d'excellentes performances en ligne droite dans cette version de pointe et fait mieux que le Tesla Model Y Performance. Mais il y a quelques absents de taille dans ce comparatif : le Kia EV6 GT d'abord, qui possède sur le papier de quoi battre tout le monde avec ses 585 chevaux et son 0 à 100 km/h expédié en 3,5 secondes. Ou la version M60 di BMW iX, forte de 619 chevaux (0 à 100 km/h en 3,8 secondes). Certes, ce dernier vise plutôt le Tesla Model X Plaid...