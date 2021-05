Genesis débarque officiellement en Europe

Genesis avait déjà été annoncé en Europe voilà quelques mois déjà. Mais le projet a visiblement été légèrement retardé. C'est désormais officiel : il y a un nouveau constructeur premium en Europe. Genesis débarque enfin sur le Vieux Continent, mais par la petite porte. Genesis sera dans un premier temps présent à Zurich, Munich et Londres via des centres dédiés. Il y aura également de la vente en ligne, Genesis n'ayant pour l'heure pas de réseau attitré comme Hyundai. Au départ, seuls les marchés suisse, allemand et britannique seront concernés lors de ce lancement européen qui aura lieu par phases.

"Genesis a optimisé l'expérience automobile pour que les clients n'aient plus à aller chez un concessionnaire, avec livraison et retrait du véhicule pour les révisions à domicile", précise Genesis qui rajoute qu'un plan de cinq ans d'assistance est inclus avec l'achat d'un véhicule : garantie, révision, assistance sur la route, voiture de prêt et mises à jour à distance.

Au départ, la berline électrique G80 et le SUV GV80 seront proposés, concurrents des BMW Série 5 et X5. Contrairement aux nord-américains, les Européens ne devraient donc pas avoir accès au V6 biturbo. Suivront ensuite les G70 et GV70, sur un segment inférieur (BMW Série 3, Audi A4...). Un troisième modèle 100 % électrique, construit sur une plateforme spécifique, arrivera lui aussi sur le marché européen.