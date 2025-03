Pour le quatrième mois consécutif l’insécurité routière est en baisse. Les chiffres du mois de février 2025, pousse même à l’optimisme. Le nombre de décès sur les routes est « le plus faible jamais enregistré pour un mois de février, mais aussi tous mois confondus, depuis 1954 », selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). La statistique ne tenant pas compte de la période Covid pendant laquelle la circulation routière était exceptionellement basse.

Avec 195 personnes décédées sur les routes de France métropolitaine, la mortalité routière enregistre une baisse de 14 % par rapport à l’année dernière (227 décès). Par catégorie d’usagers de la route, la sécurité routière constate une baisse des décès des piétons (32 tués soit 18 de moins), des automobilistes (104 tués soit 8 de moins), et des usagers de deux-roues motorisés (28 tués soit 5 de moins) alors que celle des cyclistes est stable.

Un bilan historiquement bon…

Le nombre d’accidents corporels demeure en revanche stable par rapport au mois de février 2024. Sur les 3 276 accidents corporels de la circulation routière recensés dans l’Hexagone en février 2025, l’ONISR relève une baisse de 9 % (914 personnes) du nombre de blessés graves.

Si une partie de ce bon bilan peut être mise au crédit d’un mois de février 2025 avec un jour de moins qu’en 2024, Florence Guillaume déléguée interministérielle à la sécurité routière y voit également une amélioration de l’attitude des utilisateurs de la route. « Si février 2025 a été le moins meurtrier sur les routes depuis plus de 70 ans, c’est grâce à celle et ceux qui ont adopté un comportement respectueux des règles des autres usagers » explique-t-elle. Florence Guillaume appelle les automobilistes à être attentif « aux usagers vulnérables » et les utilisateurs de eux roues, cyclistes et motards « d’être bien équipés et protégés. »

...Sauf en outre-mer

Le bilan s'avère nettement moins bon en outre-mer où tous les indicateurs sont au rouge. Le taux de mortalité routière y est en hausse (+12 %), tout comme le nombre de blessés, 354 (+13 % vs février 2024) et celui des d’accidents corporels, (270, +7 %).

Florence Guillaume appelle à poursuivre « ensemble l’objectif d’un partage apaisé de la route pour que le bilan d’accidentalité des prochains mois s’inscrive dans cette dynamique encourageante. »