Une nouvelle offre de motos de petites cylindrées pour Yamaha

Habituée à décliner ses plateformes de différentes cylindrées à travers des modèles aux looks et positionnement propre, la marque Yamaha va, selon la presse japonaise et notamment nos confrères de Young Machine ajouter une nouvelle gamme de motos à son catalogue.

Le média nippon, qui a sorti l'info, s'est même laissé aller à imaginer ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle lignée de motos équipées d'un inédit moteur monocylindre de 200 cm3 (voir visuels).

Les futures Yamaha XT200, YZF-R20 et WR200 devraient être commercialisées en Asie du sud-est, en Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Vietnam, des marchés qui deviennent essentiels pour les constructeurs, avec des volumes de ventes particulièrement importants sur les segments des petites et moyennes cylindrées. Selon la publication japonaise, et sans surprise, le gigantesque marché indien pourrait également être visé par Yamaha.

Côté moteur, Young Machine nous précise que ce serait un monocylindre DACT à refroidissement liquide doté d'un accélérateur électronique (ride-by-wire).

Une nouvelle gamme de petites cylindrées développée spécialement pour l'Asie

Ces modèles devraient remplacer dans le catalogue de la marque japonaise les actuelles motos reposant sur le monocylindre de 155 cm3.

Concernant l'Europe, la réglementation (permis A1) et la présence de la gamme 125 cm3 du constructeur rendent l'hypothèse d'une arrivée sur nos routes assez improbable. À moins que Yamaha n'envisage de développer une gamme de petite cylindrée entre ses 125 cm3 et le moteur de 320 cm3. Ce que l'on a du mal à imaginer.