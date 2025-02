BMW 116 : la moins chère des BMW est-elle à la hauteur de son image de marque?

Face à la concurrence: la Lidl du premium?

La BMW 116 est onéreuse, on l'a dit, mais ses rivales le sont bien davantage! La munichoise s'affiche à partir de 34 950 € hors malus, contre 36 780 € à l'Audi A3 Sportback S line 30 TFSI S tronic 116 ch, 39 450 € pour la Classe A 180 Progressive line BVA (136 ch), et même 40 600 € pour la DS4 Pallas Hybride (136 ch elle aussi). Explication: non que BMW ait décidé de casser les prix, c'est juste que la 116 se voit dépourvue d'hybridation, équipement qui, s'il fait baisser la consommation et donc le malus, a aussi l'inconvénient de faire gonfler les tarifs catalogue. Nul doute qu'une fois dotée de la technologie 48V, ce qui devrait bien finir par arriver, la 116 reverra ses prétentions à la hausse. En attendant, elle est bel et bien la moins onéreuse des compactes premium.

A retenir: un modèle entre deux eaux

La 116 est une voiture agréable à conduire, confortable et capable de tenir sa place sur la route. Pour autant, elle monnaye ses services au prix fort (en valeur absolue) sans que l'on trouve de raison subjective pour craquer. Notre conseil sera soit de remettre un peu à la main à la poche pour acquérir la 120, nettement plus dynamique, soit de regarder du côté de l'access premium, catégorie qui compte des modèles aussi recommandables que les Volkswagen Golf 8 ou Peugeot 308, lesquelles en offriront davantage pour des tarifs légèrement inférieurs.

Caradisiac a aimé

Voiture valorisante

Habitacle moderne, interface multimédia exemplaire

Moins chère que ses rivales directes!

Caradisiac n'a pas aimé

Moteur un peu sous-dimensionné et non hybridé

Habitabilité arrière

Quelques mesquineries d'équipement