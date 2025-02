BMW Série 1 : laquelle choisir ?

Pour toutes les finitions

Climatisation bizone : 560 €

Crochet d’attelage avec rotule amovible : 900 €

Driving Assistant Plus (Régulateur de vitesse actif de 30 à 180 km/h avec gestion de la distance avec les véhicules précédents à l’aide de capteurs radar, régulation de la vitesse jusqu’à l’arrêt complet, démarrage automatique après de courtes durées d’attente maintien de la vitesse et distances réglables + Système iBrake avec pré-freinage d’urgence pour sensibiliser le conducteur au danger + Speed Limit Assist Manuel avec recommandation des changements de limitation de vitesse détectés + Assistant de maintien de voie avec interventions correctives de la direction de 0 à 180 km/h) : 850 €

Driving Assistant Professional en plus des fonctionnalités de Driving Assistant (Pilote semi-automatique avec conduite en courbe automatique avec action autonome sur la direction sur route et autoroute jusqu’à 210 km/h et en embouteillage en dessous de 60 km/h, le conducteur doit garder les mains sur le volant + Assistant de maintien de voie jusqu’à 210 km/h avec protection anticollision latérale comprenant action sur la direction pour éloigner la BMW d’un autre véhicule se rapprochant dangereusement de 30 à 210 km/h et Avertisseur d’angle mort à plus de 20 km/h avec action autonome sur le volant pour remettre le véhicule vers le milieu de la voie + Speed Limit Assist Auto, le régulateur de vitesse s’adapte automatiquement aux changements de limitation de vitesse détectés + Alerte de circulation à contresens + Visualisation 3D de l’environnement de la voiture sur le combiné d’instrumentation, ce dernier équipement uniquement en relation avec le Pack Innovation) : 1 650 €

Jantes alliage de 17 à 19 pouces (en fonction de la finition) : de 300 à 1 300 €

Pack Premium (Accès Confort + Rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromes (côté conducteur), rabattables électriquement + Projecteurs Advanced Full LED + Feux de route anti-éblouissement + Recharge sans fil par induction) : 1 850 €

Pack Innovation (en plus des équipements du Pack Premium : Parking Assistant Plus* + BMW Live Cockpit Navigation Professional, incluant le Guidage avec Réalité augmentée + Affichage Tête Haute Couleur) : 3 600 €

+ BMW Live Cockpit Navigation Professional, incluant le Guidage avec Réalité augmentée + Affichage Tête Haute Couleur) : 3 600 € Parking Assistant Pro via une télécommande par smartphone compatible dispose d’un stationnement entièrement automatisé qui reproduit automatiquement une manœuvre précédemment effectuée de stationnement en bataille ou en créneau. La commande via smartphone compatible s'effectue à une distance maximale de 6 m + Détection optimisée des obstacles grâce à la localisation par caméra Surround View. + Enregistrement jusqu'à 10 itinéraires par profil + Assistant de marche arrière Pro qui permet une reproduction de déplacements parcourus en marche avant jusqu'à 200 m : 210 €

Peintures unies et métallisées (en fonction de la finition) : de 300 à 2 800 €

Sièges avant électriques à mémoires conducteur : 960 €

Sièges M Sport avec appuie-tête intégrés, assise basse et flancs hauts offrent un meilleur maintien même dans les enchaînements de virages rapides. Les sièges peuvent de plus être adaptés au gabarit de chacun grâce à un réglage intégré de la largeur du dossier : 800 €

Sellerie différenciée (en fonction de la finition) : de 250 à 1 000 €

Système Hi-Fi Harman Kardon (système Hi-Fi muni de 12 haut-parleurs) : 810 €

Toit ouvrant panoramique en verre : 1 250 €

Toit noir : 400 €

Vitres surteintées (de série sur M135 xDrive) : 410 €

Pour la finition M Sport

Pack M Sport Pro (Projecteurs Shadow Line M + Shadow Line M brillant étendu + Freins M Sport rouges + Ceintures de sécurité noires avec liseré aux couleurs M + Spoiler arrière M de série sur M135 xDrive + Sièges M Sport seulement pour M135 xDrive) : 1 550 €

Pour la finition M performance (M135 xDrive uniquement)

Pack M Technology (Châssis M Technology + Freins M Composites Gris + Jantes forgées 19 pouces rayons en Y/Pneus Sport + Projecteurs Shadow Line M + Shadow Line M brillant étendu + Sièges M Sport) : 3 750 €

* Equipement compris dans le Pack Innovation - Parking Assistant Plus ajoute aux fonctionnalités du Parking Assistant de série : Surround View avec des vues à 360° autour du véhicule + Remote 3D View avec transfert d’images 3D View de votre véhicule et ses environs vers votre smartphone via l’Application My BMW + Drive Recorder qui enregistre une vidéo haute résolution 360° de l’environnement du véhicule. En cas d’accident, les 30 secondes avant et les 30 secondes après le moment de l’accident sont sauvegardés de façon permanente + Remote Theft Recorder qui vous informe du vol du véhicule ou de son remorquage et sécurise les preuves vidéo avec un enregistrement automatique 4 secondes après l’activation du système d’alarme.