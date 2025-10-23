3. La Honda Civic restylée propose une dotation plus riche, le tout pour moins cher
L’un des griefs formulés lors du lancement portait sur les niveaux d’équipement. Honda a retenu la leçon en augmentant la dotation et en baissant les prix de sa gamme de 850 €.
Ainsi, l’entrée de gamme « Executive » (à partir du 36 870 €) gagne le chargeur par induction, le rétroviseur automatique jour/nuit et 4 prises USB-C. Cela va de pair avec 11 airbags dont un airbag central et deux airbags de genoux, l'instrumentation partiellement numérique, les systèmes d'aide à la conduite "Honda Sensing" (assistance à la conduite dans les embouteillages, régulateur de vitesse adaptatif avec suivi automatique à basse vitesse), le détecteur d’angle mort, l’entrée et le démarrage sans clé, la climatisation bi-zone, les sièges avant chauffants, les radars de stationnement avant et arrière avec caméra de recul, l’écran tactile 9 pouces avec navigation avec compatibilité Apple Car Play sans fil et Android auto, 8 haut-parleurs, les feux de route automatiques ainsi que des jantes alliage 17 pouces.
Le niveau intermédiaire « Sport » (à partir de 38 170 €) hérite en complément pour sa part du volant chauffant et de l’instrumentation 10,2 pouces. À cela s'ajoutent la sellerie cuir synthétique/tissu, les aérateurs arrière, le rétroviseur intérieur électrochromatique, le chargeur à induction, les antibrouillards à LED, des miroirs dans les pare-soleil, les rétroviseurs peints en noir, les garnitures de fenêtre noir brillant, et les jantes alliage 18 pouces noir brillant.
Enfin, le haut de gamme « Advance » (à partir de 41 570 €) se caractérise par les feux de route adaptatifs, les sièges avant électriques, le système sono Bose à 12 haut-parleurs (dont caisson de basse), le toit panoramique ouvrant, la sellerie en cuir véritable et les jantes alliage 18 pouces bicolores diamantées.
Equipements et options
Version : XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD SPORT
Equipements de sécurité
Système d'antiblocage des freins ABS
Airbags rideaux AV et AR
Système d'alarme
Système d'alerte anticollision frontale
Alerte de franchissement de ligne
Airbags latéraux AV
Feux de jour à LED
Système de temporisation de l'allumage/extinction des feux
Répartiteur électronique de freinage EBD
Assistance au démarrage en côte
Limiteur de vitesse intelligent
Système de déverrouillage et de démarrage sans clé
Système de surveillance de l'angle mort avec alerte de véhicule en approche
Airbags - Central AV
Airbags latéraux AR
Limiteur de vitesse ajustable
Ancrages ISOFIX / I-SIZE
Système d'assistance au maintien dans la voie de circulation
Direction à assistance électrique variable
Assistance au freinage d'urgence
Airbags - Passager SRS AV déconnectable
Airbags - Genoux conducteur et passager AV
Assistance à la conduite dans les embouteillages
Airbags - Conducteur et passager AV SRS
Indicateur de perte de pression des pneus
Assistance à la stabilité du véhicule (VSA)
Direction à assistance électrique adaptatif (MA-EPS)
Equipements de confort
Accoudoir central AR
Sièges AV chauffants
Vitres AR électriques
Vitres AV électriques
Volant cuir
Climatisation automatique bi-zone
Vitres AR surteintées
Régulateur de vitesse adaptatif
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Commandes audio au volant
Volant chauffant
Verrouillage centralisé (2 clés)
Accoudoirs conducteur et passager
Banquette AR fractionnable 60/40
Frein de stationnement électrique automatique
Radio numérique DAB
Phares à règlage d'assiette automatique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Prise USB 2 AV
Prise USB 2 AR
Honda CONNECT avec système de navigation (écran tactile 9", AM/FM/DAB, Apple Carplay et Android Auto
Radars de stationnement (4 capteurs AV et 4 capteurs AR)
Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth (HFT)
Rétroviseurs rabattables et fermeture/ouverture des vitres depuis la clé
Ceintures de sécurité AV avec enrouleur à verrouillage d’urgence (ELR)
Crochet pour filet de chargement
Rétroviseurs extérieurs - chauffants, rabattables et ajustables électriquement
Siège conducteur - soutien lombaire à réglage électrique
Siège passager AV - poche aumônière
Rétroviseurs extérieurs Noirs Brillants
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 18" Noir Brillant
Sellerie Tissu/Similicuir Noir
Autres équipements
Eclairage de la boîte à gants
Eclairage du coffre
8 HP
Caméra de recul
Ventilation AR
Plage AR
Liseuse AV
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
Appuis-tête AV anti coup du lapin
Signal de freinage d'urgence automatique
Système d'immobilisation électronique
Suivi automatique à basse vitesse
Kit de réparation des crevaisons
Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils
Essuie-glaces automatiques
Eclairage d'ambiance (plafond)
Système de prévention des collisions par freinage
Lumière de courtoisie
Système de prévention des collisions par régulation de l'accélérateur (vers l'AV et l'AR)
Déverrouillage des portes paramétrables
Système d'optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)
Maintien de freinage
Coupure automatique du moteur à l'arrêt Auto Stop
Commande de freinage / décélération régénérative (palettes)
Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils)
Pédalier sport
Affichage multi-information 10,2"
Eclairage du compteur blanc
Apple Carplay sans fil
Antenne aileron de requin couleur carrosserie
HP - Tweeters AV
Chargeur sans fil
Clignotants AV et AR LED
Poignées de portes extérieures ton carrosserie
Surveillance de la vigilance du conducteur
Système d'appel d'urgence (eCall)
Système de prévention et d’atténuation des sorties de route
Panneaux de portes intérieurs Noir brillants
Poignées de porte intérieures chrome
Grille de ventilation en "nid d'abeille" en chrome mat
Prise accessoire (AV et AR)
Modes de conduite - ECON/Normal/Sport/Individuel
Garniture de fenêtre - faible brillance (noir)
Pneumatiques 235/40 ZR18 95Y
Options disponibles
-
Roues CI1812:
1180 €
-
Peinture métallisée Premium Rouge Cristallin:
900 €
