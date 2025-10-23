Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Civic 11

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Olivier Pagès

3. La Honda Civic restylée propose une dotation plus riche, le tout pour moins cher

 

L’un des griefs formulés lors du lancement portait sur les niveaux d’équipement. Honda a retenu la leçon en augmentant la dotation et en baissant les prix de sa gamme de 850 €.

Ainsi, l’entrée de gamme « Executive » (à partir du 36 870 €) gagne le chargeur par induction, le rétroviseur automatique jour/nuit et 4 prises USB-C.  Cela va de pair avec  11 airbags dont un airbag central et deux airbags de genoux, l'instrumentation partiellement numérique, les systèmes d'aide à la conduite "Honda Sensing" (assistance à la conduite dans les embouteillages, régulateur de vitesse adaptatif avec suivi automatique à basse vitesse), le détecteur d’angle mort, l’entrée et le démarrage sans clé, la climatisation bi-zone, les sièges avant chauffants, les radars de stationnement avant et arrière avec caméra de recul, l’écran tactile 9 pouces avec navigation avec compatibilité Apple Car Play sans fil et Android auto, 8 haut-parleurs, les feux de route automatiques ainsi que des jantes alliage 17 pouces.

Le niveau intermédiaire « Sport » (à partir de 38 170 €) hérite en complément pour sa part du volant chauffant et de l’instrumentation 10,2 pouces. À cela s'ajoutent la sellerie cuir synthétique/tissu, les aérateurs arrière, le rétroviseur intérieur électrochromatique, le chargeur à induction, les antibrouillards à LED, des miroirs dans les pare-soleil, les rétroviseurs peints en noir, les garnitures de fenêtre noir brillant, et les jantes alliage 18 pouces noir brillant.

Enfin, le haut de gamme « Advance » (à partir de 41 570 €) se caractérise par les feux de route adaptatifs, les sièges avant électriques, le système sono Bose à 12 haut-parleurs (dont caisson de basse), le toit panoramique ouvrant, la sellerie en cuir véritable et les jantes alliage 18 pouces bicolores diamantées.

Version : XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD SPORT

  • Système d&#039;antiblocage des freins ABS

  • Airbags rideaux AV et AR

  • Système d&#039;alarme

  • Système d&#039;alerte anticollision frontale

  • Alerte de franchissement de ligne

  • Airbags latéraux AV

  • Feux de jour à LED

  • Système de temporisation de l&#039;allumage/extinction des feux

  • Répartiteur électronique de freinage EBD

  • Assistance au démarrage en côte

  • Limiteur de vitesse intelligent

  • Système de déverrouillage et de démarrage sans clé

  • Système de surveillance de l&#039;angle mort avec alerte de véhicule en approche

  • Airbags - Central AV

  • Airbags latéraux AR

  • Limiteur de vitesse ajustable

  • Ancrages ISOFIX / I-SIZE

  • Système d&#039;assistance au maintien dans la voie de circulation

  • Direction à assistance électrique variable

  • Assistance au freinage d&#039;urgence

  • Airbags - Passager SRS AV déconnectable

  • Airbags - Genoux conducteur et passager AV

  • Assistance à la conduite dans les embouteillages

  • Airbags - Conducteur et passager AV SRS

  • Indicateur de perte de pression des pneus

  • Assistance à la stabilité du véhicule (VSA)

  • Direction à assistance électrique adaptatif (MA-EPS)

  • Accoudoir central AR

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres AR électriques

  • Vitres AV électriques

  • Volant cuir

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Vitres AR surteintées

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Siège conducteur réglable en hauteur manuellement

  • Commandes audio au volant

  • Volant chauffant

  • Verrouillage centralisé (2 clés)

  • Accoudoirs conducteur et passager

  • Banquette AR fractionnable 60/40

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Radio numérique DAB

  • Phares à règlage d&#039;assiette automatique

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Prise USB 2 AV

  • Prise USB 2 AR

  • Honda CONNECT avec système de navigation (écran tactile 9&quot;, AM/FM/DAB, Apple Carplay et Android Auto

  • Radars de stationnement (4 capteurs AV et 4 capteurs AR)

  • Rétroviseur intérieur automatique jour/nuit

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth (HFT)

  • Rétroviseurs rabattables et fermeture/ouverture des vitres depuis la clé

  • Ceintures de sécurité AV avec enrouleur à verrouillage d’urgence (ELR)

  • Crochet pour filet de chargement

  • Rétroviseurs extérieurs - chauffants, rabattables et ajustables électriquement

  • Siège conducteur - soutien lombaire à réglage électrique

  • Siège passager AV - poche aumônière

  • Rétroviseurs extérieurs Noirs Brillants

  • Jantes alliage 18&quot; Noir Brillant

  • Sellerie Tissu/Similicuir Noir

  • Eclairage de la boîte à gants

  • Eclairage du coffre

  • 8 HP

  • Caméra de recul

  • Ventilation AR

  • Plage AR

  • Liseuse AV

  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Appuis-tête AV anti coup du lapin

  • Signal de freinage d&#039;urgence automatique

  • Système d&#039;immobilisation électronique

  • Suivi automatique à basse vitesse

  • Kit de réparation des crevaisons

  • Miroirs de courtoisie dans les pare-soleils

  • Essuie-glaces automatiques

  • Eclairage d&#039;ambiance (plafond)

  • Système de prévention des collisions par freinage

  • Lumière de courtoisie

  • Système de prévention des collisions par régulation de l&#039;accélérateur (vers l&#039;AV et l&#039;AR)

  • Déverrouillage des portes paramétrables

  • Système d&#039;optimisation du comportement routier AHA (Agile Handling Assist)

  • Maintien de freinage

  • Coupure automatique du moteur à l&#039;arrêt Auto Stop

  • Commande de freinage / décélération régénérative (palettes)

  • Eclairage de miroirs de courtoisie (pare-soleils)

  • Pédalier sport

  • Affichage multi-information 10,2&quot;

  • Eclairage du compteur blanc

  • Apple Carplay sans fil

  • Antenne aileron de requin couleur carrosserie

  • HP - Tweeters AV

  • Chargeur sans fil

  • Clignotants AV et AR LED

  • Poignées de portes extérieures ton carrosserie

  • Surveillance de la vigilance du conducteur

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence (eCall)

  • Système de prévention et d’atténuation des sorties de route

  • Panneaux de portes intérieurs Noir brillants

  • Poignées de porte intérieures chrome

  • Grille de ventilation en &quot;nid d&#039;abeille&quot; en chrome mat

  • Prise accessoire (AV et AR)

  • Modes de conduite - ECON/Normal/Sport/Individuel

  • Garniture de fenêtre - faible brillance (noir)

  • Pneumatiques 235/40 ZR18 95Y

  • Roues CI1812

     : 

    1180 €

  • Peinture métallisée Premium Rouge Cristallin

     : 

    900 €

