L’un des griefs formulés lors du lancement portait sur les niveaux d’équipement. Honda a retenu la leçon en augmentant la dotation et en baissant les prix de sa gamme de 850 €.

Ainsi, l’entrée de gamme « Executive » (à partir du 36 870 €) gagne le chargeur par induction, le rétroviseur automatique jour/nuit et 4 prises USB-C. Cela va de pair avec 11 airbags dont un airbag central et deux airbags de genoux, l'instrumentation partiellement numérique, les systèmes d'aide à la conduite "Honda Sensing" (assistance à la conduite dans les embouteillages, régulateur de vitesse adaptatif avec suivi automatique à basse vitesse), le détecteur d’angle mort, l’entrée et le démarrage sans clé, la climatisation bi-zone, les sièges avant chauffants, les radars de stationnement avant et arrière avec caméra de recul, l’écran tactile 9 pouces avec navigation avec compatibilité Apple Car Play sans fil et Android auto, 8 haut-parleurs, les feux de route automatiques ainsi que des jantes alliage 17 pouces.

Le niveau intermédiaire « Sport » (à partir de 38 170 €) hérite en complément pour sa part du volant chauffant et de l’instrumentation 10,2 pouces. À cela s'ajoutent la sellerie cuir synthétique/tissu, les aérateurs arrière, le rétroviseur intérieur électrochromatique, le chargeur à induction, les antibrouillards à LED, des miroirs dans les pare-soleil, les rétroviseurs peints en noir, les garnitures de fenêtre noir brillant, et les jantes alliage 18 pouces noir brillant.

Enfin, le haut de gamme « Advance » (à partir de 41 570 €) se caractérise par les feux de route adaptatifs, les sièges avant électriques, le système sono Bose à 12 haut-parleurs (dont caisson de basse), le toit panoramique ouvrant, la sellerie en cuir véritable et les jantes alliage 18 pouces bicolores diamantées.