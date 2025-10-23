La concurrence

Si les SUV compacts hybrides sont particulièrement nombreux sur le marché, les berlines profitant de ce type de motorisations sont nettement moins nombreuses. Ainsi, la Civic est quasiment seule sur le segment. Finalement, sa seule rivale est la Toyota Corolla, qui était avant disponible en 122 et 184 ch, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisqu'elle est uniquement commercialisée en 140 ch. Moins puissante, la Toyota est également moins chère, mais elle dispose surtout d’un réseau plus développé.

À retenir

Comme on pouvait s’y attendre, ce restyling de la Civic ne change pas fondamentalement les qualités de la compacte japonaise. Elle demeure l’une des berlines les plus recommandables du marché avec une belle habitabilité, un comportement de haut vol, un moteur très plaisant qui a aussi l’avantage d’être très sobre. Conscient du positionnement tarifaire un peu trop élevé, Honda a diminué le prix et a légèrement enrichi l’équipement. Une bonne nouvelle, mais qui risque bien d’être insuffisante face à la concurrence, au manque d'image de marque, mais aussi à la faible densité du réseau Honda en France.

Caradisiac a aimé

Agrément du moteur

Le comportement routier

La consommation très basse

L’habitabilité arrière intéressante

La baisse des prix et l’augmentation de l’équipement

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs encore plus élevés que la concurrence

La présentation intérieure un peu triste