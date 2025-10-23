Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Civic 11

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Olivier Pagès

4. Notre avis sur la Honda Civic restylée

 

La concurrence

Si les SUV compacts hybrides sont particulièrement nombreux sur le marché, les berlines profitant de ce type de motorisations sont nettement moins nombreuses. Ainsi, la Civic est quasiment seule sur le segment. Finalement, sa seule rivale est la Toyota Corolla, qui était avant disponible en 122 et 184 ch, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisqu'elle est uniquement commercialisée en 140 ch. Moins puissante, la Toyota est également moins chère, mais elle dispose surtout d’un réseau plus développé.

À retenir

Comme on pouvait s’y attendre, ce restyling de la Civic ne change pas fondamentalement les qualités de la compacte japonaise. Elle demeure l’une des berlines les plus recommandables du marché avec une belle habitabilité, un comportement de haut vol, un moteur très plaisant qui a aussi l’avantage d’être très sobre. Conscient du positionnement tarifaire un peu trop élevé, Honda a diminué le prix et a légèrement enrichi l’équipement. Une bonne nouvelle, mais qui risque bien d’être insuffisante face à la concurrence, au manque d'image de marque, mais aussi à la faible densité du réseau Honda en France.

Caradisiac a aimé

  • Agrément du moteur

  • Le comportement routier

  • La consommation très basse

  • L’habitabilité arrière intéressante

  • La baisse des prix et l’augmentation de l’équipement

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les tarifs encore plus élevés que la concurrence

  • La présentation intérieure un peu triste

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD ADVANCE 114 (wltp) 41 570 €  €
XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD EXECUTIVE 108 (wltp) 36 870 €  €
XI (2) E:HEV 2.0 I-MMD SPORT 113 (wltp) 38 170 €  €
