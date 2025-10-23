Sous le capot, on retrouve toujours le 4 cylindres 2.0 à cycle Atkinson couplé à deux moteurs électriques développant une puissance de 184 ch et un couple de 315 Nm. Le fonctionnement de ce groupe motopropulseur est aussi toujours spécifique. Ainsi, l’un des moteurs électriques se charge d'entraîner les roues avant dans la plupart des situations, le second moteur électrique sert de générateur pour recharger la petite batterie hybride, qui a ici une capacité de 1,05 kWh. Enfin, le moteur thermique a pour rôle soit de générateur pour alimenter le moteur électrique en énergie, soit alors, il anime les roues avant dans les situations de conduite les plus exigeantes. Dans la pratique, il en ressort en ville que la Civic circule uniquement en électrique. En cas de demande de puissance, le mode hybride se déclenche, le moteur thermique devient alors un générateur pour fournir de l'énergie au moteur électrique, mais il n'entraîne pas directement les roues. Ce n'est qu'en condition autoroutière, à haute vitesse, que le thermique s'accouple au train avant pour entraîner les roues.

Ce n’est pas une surprise, mais Honda n’a donc pas fait évoluer la motorisation de sa compacte. Une bonne idée, car celle-ci se démontre toujours aussi agréable et plaisante à conduire. Celle-ci se montre performante avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,8 s et cela se ressent puisque l’on n’a jamais l’impression manqué de répondant, que ce soit à l’accélération ou en reprise, même si les sensations sont un peu trop lissées.

L’agrément de conduite est dû également au fait du comportement avec une quasi-absence totale de roulis, un châssis réactif et une direction précise, le tout avec un freinage dont la pédale offre un bon feeling, ce qui n’est pas toujours le cas sur une hybride.

Plaisante à conduire, cette Civic se veut aussi frugale puisque nous avons relevé une moyenne de 4,9 l/100 km, ce qui est un bon chiffre. Dommage que la capacité du réservoir ne soit que de 40 litres, ce qui réduit forcément l’autonomie.