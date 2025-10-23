Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda Civic 11

Essai

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

11  

2. Sur la route, la Honda Civic restylée conserve son agrément

 

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Sous le capot, on retrouve toujours le 4 cylindres 2.0 à cycle Atkinson couplé à deux moteurs électriques développant une puissance de 184 ch et un couple de 315 Nm. Le fonctionnement de ce groupe motopropulseur est aussi toujours spécifique. Ainsi, l’un des moteurs électriques se charge d'entraîner les roues avant dans la plupart des situations, le second moteur électrique sert de générateur pour recharger la petite batterie hybride, qui a ici une capacité de 1,05 kWh. Enfin, le moteur thermique a pour rôle soit de générateur pour alimenter le moteur électrique en énergie, soit alors, il anime les roues avant dans les situations de conduite les plus exigeantes. Dans la pratique, il en ressort en ville que la Civic circule uniquement en électrique. En cas de demande de puissance, le mode hybride se déclenche, le moteur thermique devient alors un générateur pour fournir de l'énergie au moteur électrique, mais il n'entraîne pas directement les roues. Ce n'est qu'en condition autoroutière, à haute vitesse, que le thermique s'accouple au train avant pour entraîner les roues.

La Honda Civic restylée ne change pas grand-chose et c'est tant mieux

Ce n’est pas une surprise, mais Honda n’a donc pas fait évoluer la motorisation de sa compacte. Une bonne idée, car celle-ci se démontre toujours aussi agréable et plaisante à conduire. Celle-ci se montre performante avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,8 s et cela se ressent puisque l’on n’a jamais l’impression manqué de répondant, que ce soit à l’accélération ou en reprise, même si les sensations sont un peu trop lissées.

L’agrément de conduite est dû également au fait du comportement avec une quasi-absence totale de roulis, un châssis réactif et une direction précise, le tout avec un freinage dont la pédale offre un bon feeling, ce qui n’est pas toujours le cas sur une hybride.

Plaisante à conduire, cette Civic se veut aussi frugale puisque nous avons relevé une moyenne de 4,9 l/100 km, ce qui est un bon chiffre. Dommage que la capacité du réservoir ne soit que de 40 litres, ce qui réduit forcément l’autonomie.

Page précédente
Page suivante

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

11  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Honda Civic 11

Honda Civic 11

SPONSORISE

Essais Moyenne Berline

Voir tous les essais Moyenne Berline

Fiches fiabilité Moyenne Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Moyenne Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité