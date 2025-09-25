Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Civic 11

La Honda Civic restylée fait sa première sortie publique au salon de Lyon

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

Modèle historique de Honda, la Civic bénéficie aujourd'hui d'un restyling. Pas de révolution à attendre, mais seulement quelques retouches esthétiques.

La  Civic fait partie des modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile à l'instar de la Volkswagen Golf. Apparue en 2022, cette 11e génération a eu droit à un restyling. Mais Honda a décidé de faire dans la continuation puisque les évolutions sont particulièrement discrètes.

Ainsi, la face avant a été légèrement revue, notamment au niveau des optiques. Le bouclier est aussi redessiné avec une bouche centrale plus rectiligne et de petits déflecteurs latéraux. À noter également que les antibrouillards disparaissent afin de simplifier visuellement l’avant. Toutefois, la fonction est assurée par de nouveaux projecteurs à LED, qui adoptent une nouvelle signature lumineuse. Les évolutions sont minces, mais cela change de façon significative la personnalité de cette Civic. Aucun changement à signaler au niveau de la partie arrière, mais également de l'habitacle.

Celui-ci est plutôt bien conçu, mais il ne respire par le bonheur, comprenez par-là que l'ambiance est austère pour ne pas dire triste. Mais il n'y a rien à dire concernant la qualité de fabrication qui est bonne. La planche de bord se compose d'une instrumentation numérique, mais aussi d'un écran multimédia 9 pouces.

Côté habitabilité, avec sa longueur de 4,55 m, la Civic propose un bel espace aux occupants de la banquette. Quant au volume de coffre, il ne bouge pas par rapport à la précédente génération : 410 litres sous tablette.

Pas de changement pour le moteur puisqu'on retrouve toujours le moteur hybride de 184 ch. À noter que la Type R sort du catalogue à cette occasion. Les prix de cette Civic restylée sont compris entre 36 870 et 41 570 €, soit des tarifs en baisse de 850 € par rapport à la version avant restylée.

la nouvelle signature lumineuse
la nouvelle signature lumineuse

l'ambiance intérieure un peu triste
l'ambiance intérieure un peu triste

L'instant Caradisiac : un modèle mis en avant

La Civic n'est plus le modèle le plus vendu chez Honda depuis de nombreuses années. Toutefois, elle reste l'une des valeurs sûres, d'où la présence sur le stand lors de ce salon. 

