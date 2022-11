En France, le marché des compactes est trusté par les Volkswagen Golf, Peugeot 308 ou autre Toyota Corolla. Pourtant, il existe d’autres modèles tout aussi performants mais bien moins connus du grand public. La Mazda 3 et la Honda Civic en font partie. Deux marques japonaises qui revendiquent chacune un parti pris technologique bien différent. Nous opposons aujourd’hui des motorisations hybrides non rechargeables qui a l’heure actuelle peuvent répondre à bien des besoins.

dailymotion Comparatif vidéo - Honda Civic vs Mazda 3 : raison contre émotion

En Europe et surtout dans l’Hexagone, les deux constructeurs japonais souffrent d’un déficit d’image notable. D’un côté Honda, associé généralement aux motos et aux tondeuses, et de l’autre Mazda, identifié très souvent comme un fabriquant de piles. Pourtant, les deux firmes disposent d’une gamme solide, moderne et reconnue pour leur grande fiabilité.

La Civic, c’est un poids lourd de l’industrie : 50 ans de carrière et près de 28 millions d’exemplaires vendus dans plus de 170 pays. Honda lance cette année la 11e génération qui semble revenir dans le rang en matière design. Un look plus consensuel destiné à séduire une clientèle internationale. Soit, tout le contraire de la Mazda 3, qui avec ses lignes latines revendique un sex-appeal nettement plus engageant.

Pratique : une Civic plus grande et plus pratique

La nouvelle Civic grandit encore pour atteindre 4,55 m. Autrement dit, elle se rapproche encore de la catégorie supérieure, celle des berlines familiales. C’est environ 10 cm de plus que la Mazda 3 (4, 46 m). Cet accroissement elle le met à profit des volumes. La Civic atomise littéralement sa concurrente dans ce domaine avec un espace nettement supérieur aux places arrière et un volume de coffre plus généreux d’environ 100 litres (volume de coffre Honda Civic : 410 litres / Mazda 3 : 330 litres). Compte tenu de leur taille, le rapport habitabilité encombrement n'est pas exceptionnel.

En revanche, les deux compatriotes se rejoignent sur un point. La qualité de fabrication de leur intérieur. Pas très émotionnel, mais efficace. Et le plus efficace est tout de même celui de la Civic qui présente une ergonomie moins complexe grâce à son système multimédia tactile et ses commandes de confort physiques. Chez Mazda, on persiste pour des « raisons de sécurité » à utiliser une molette pour manipuler le système multimédia. A celà, il faut ajouter un nombre de rangements et de points de recharge supérieurs. D’un point de vue pratique, la Civic remporte la partie.

Pratique Honda Civic 2.0 184 ch Advance Mazda 3 2.0 E-Skyactive X M Hybrid BVA Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,6 /20 10,9 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Civic moins coûteuse à l'usage

50 € séparent nos deux concurrentes, du jour. Autrement dit, de la roupie de sansonnet. Les différences se creusent concernant les consommations mixtes homologuées où la Civic se détache avec une moyenne de 5 l/100 km contre 6,0/100 km pour la Mazda 3. Ensuite, elle échappe au malus alors que la Mazda subit un léger malus de 240 € avec 137 g de CO2/km.

Les deux marques couvrent leur modèle 3 ans ou 100 000 km, mais Honda va plus loin en assurant 5 ans son système hybride. Au final, la nouvelle Civic s’avère moins couteuse à l’usage.

Budget Honda Civic 2.0 184 ch Advance Mazda 3 2.0 E-Skyactive X M Hybrid BVA Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,8 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une Civic plus moderne

Vendues quasiment au même prix, les deux berlines japonaises peuvent se targuer d’offrir un contenu en équipement très riche. Dans les deux cas vous profiterez d’un régulateur de vitesse adaptatif, de feux LED et d’une caméra 360°. Les 3 ans de conception qui séparent les deux modèles se font toutefois ressentir car la Civic propose des équipements modernes tels que les connexions Android et Carplay sans fil ou le chargeur à induction non proposés chez Mazda. Le rapport prix/équipement est en faveur de la nouvelle Civic.