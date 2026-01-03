Le marché de l’occasion termine 2025 dans le vert, mais de justesse

Tout au long des 12 derniers mois, le marché de la voiture d’occasion a joué aux montagnes russes. Mais, au final, 2025 s’achève positivement puisque 5 437 041 véhicules ont changé de mains sur cette période, soit une hausse, certes limitée, de 0,7 %, selon les chiffres d’AutoScout24.

Si les Français continuent donc à changer assez massivement de voiture, leurs choix s’orientent de plus en plus vers des modèles âgés. Ainsi, les ventes d’autos de 16 ans et plus ont augmenté de 9,5 %, tandis que celles des moins de 5 ans chutaient de 7 %. Des données qui ne font qu’accentuer l’âge moyen du parc automobile français, qui atteint désormais 11 ans et demi.

Les mécaniques traditionnelles dominent toujours

Sous les capots, le thermique domine encore très largement. Les moteurs essence et diesel représentent ainsi plus de 8 réimmatriculations sur 10. Les choses évoluent néanmoins sur le front des voitures "propres" avec des hybrides et des électriques en progression de 30 %. Ainsi, les full hybrid et les hybrides rechargeables atteignent 12 % de parts de marché tandis que les électriques dépassent le seuil de 3 %.

Si l’on observe les parts de marché des différents constructeurs, on constate que les labels tricolores représentent toujours près d’une transaction sur deux, leur part de marché cumulée atteignant 46,6 %.

L’attrait de l’exotisme

Mais nos compatriotes sont de plus en plus attirés par les marques étrangères. Ainsi, les ventes de modèles allemands ont augmenté de 7,5 %. C’est plus que celles des coréens (+ 2,5 %) et des japonais (+ 3,4 %), mais loin derrière les + 44,4 % enregistrés par les marques chinoises. Ces dernières ne représentant toutefois encore que 0,5 % des ventes d’occasion, il leur est naturellement plus facile de progresser fortement.

Terminons toutefois sur une note d’espoir avec les chiffres de décembre. Le mois dernier, ce sont 455 594 ventes de véhicules d’occasion qui ont été enregistrées en France, soit un progrès de 5,8 %.

Crédit photo : Goodreg3