Peugeot 308 (3e Generation)

Essai

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

9  

5. Que vaut la Peugeot 308 restylée face à la concurrence ? 

 

La Peugeot 308 restylée hybrid (145 ch, à partir de 33 400 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment

Citroën C4 hybrid (145 ch, à partir de 31 100 €)

Hyundai i30 1.5 T-GDI (140 ch, à partir de 36 950 €)

Kia Ceed 1.5 T-GDI (140 ch, à partir de 29 150 €)

Mazda 3 Skyactiv-G (140 ch, à partir de 28 000 €)

Toyota Corolla 1.8 hybride (140 ch, à partir de 33 900 €)

Volkswagen Golf 1.5 eTSI (150 ch, à partir de 41 600 €)

Peugeoy 308 restyl&#xE9;e hybrid 145 ch GT
Budget
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
