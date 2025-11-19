5. Que vaut la Peugeot 308 restylée face à la concurrence ?
La Peugeot 308 restylée hybrid (145 ch, à partir de 33 400 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes qui comprend notamment
Citroën C4 hybrid (145 ch, à partir de 31 100 €)
Hyundai i30 1.5 T-GDI (140 ch, à partir de 36 950 €)
Kia Ceed 1.5 T-GDI (140 ch, à partir de 29 150 €)
Mazda 3 Skyactiv-G (140 ch, à partir de 28 000 €)
Toyota Corolla 1.8 hybride (140 ch, à partir de 33 900 €)
Volkswagen Golf 1.5 eTSI (150 ch, à partir de 41 600 €)
|Peugeoy 308 restylée hybrid 145 ch GT
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
Photos (23)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération