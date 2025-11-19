Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 308 (3e Generation)

Essai

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

11  

4. Avec ce restyling, la Peugeot 308 reste dans la course

 

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

La concurrence : toujours présente

Même si Renault n’a plus de compacte thermique, il reste beaucoup de modèles qui peuvent faire de l’ombre à cette 308, notamment avec des motorisations micro-hybridées. La concurrence reste donc encore vive.  On peut citer en rivaux les Citroën C4, Hyundai i30, Kia Ceed, Mazda 3, Toyota Corolla et Volkswagen Golf. Tous ont des puissances oscillant entre 140 et 150 ch et les tarifs varient entre 31 100 € pour la berline aux chevrons et 41 600 € pour la Golf. Les 33 400 € demandés par la 308 apparaissent donc dans le cœur du segment, même s’ils ont augmenté d’environ 1 100 € par rapport à avant le restyling sur la motorisation micro-hybridée.

À retenir : un sérieux coup de jeune

Même si Peugeot a mis à jour les motorisations de sa compacte, il n’en reste pas moins que ce sont surtout les retouches esthétiques qui frappent le plus, dont notamment une nouvelle identité nettement plus affirmée que l’on va retrouver prochainement sur la 408, qui va aussi bénéficier d’un restylage. La 308 augmente donc son pouvoir de séduction en conservant ses qualités dynamiques et en améliorant légèrement son autonomie électrique pour les versions électrifiées. Bien évidemment, il faut noter une légère augmentation des tarifs (env 1 100 €) pour les versions micro-hybridées), qui peut s’expliquer par la dotation plus riche.

Caradisiac a aimé

  • La nouvelle personnalité qui donne un coup de jeune
  • Le comportement routier toujours aussi enjoué
  • La présentation intérieure moderne
  • L'enrichissement de l'équipement

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'habitabilité arrière un peu limitée pour l'espace aux jambes
  • Caractère du moteur hybrid 145 ch

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III (2) 1.2 HYBRID 145 ALLURE E-DCS6 107 (wltp) 35 250 €  €
III (2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6 107 (wltp) 37 850 €  €
III (2) 1.2 HYBRID 145 GT EXCLUSIVE E-DCS6 107 (wltp) 39 150 €  €
III (2) 1.2 HYBRID 145 STYLE E-DCS6 107 (wltp) 33 400 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 ALLURE E-DCS7 50 (wltp) 42 400 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 BUSINESS E-DCS7 50 (wltp) 41 250 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT E-DCS7 50 (wltp) 45 200 €  €
III (2) 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7 50 (wltp) 46 800 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

11  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Peugeot 308 (3e Generation)

Peugeot 308 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Moyenne Berline

Voir tous les essais Moyenne Berline

Fiches fiabilité Moyenne Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Moyenne Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité