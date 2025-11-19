La concurrence : toujours présente

Même si Renault n’a plus de compacte thermique, il reste beaucoup de modèles qui peuvent faire de l’ombre à cette 308, notamment avec des motorisations micro-hybridées. La concurrence reste donc encore vive. On peut citer en rivaux les Citroën C4, Hyundai i30, Kia Ceed, Mazda 3, Toyota Corolla et Volkswagen Golf. Tous ont des puissances oscillant entre 140 et 150 ch et les tarifs varient entre 31 100 € pour la berline aux chevrons et 41 600 € pour la Golf. Les 33 400 € demandés par la 308 apparaissent donc dans le cœur du segment, même s’ils ont augmenté d’environ 1 100 € par rapport à avant le restyling sur la motorisation micro-hybridée.

À retenir : un sérieux coup de jeune

Même si Peugeot a mis à jour les motorisations de sa compacte, il n’en reste pas moins que ce sont surtout les retouches esthétiques qui frappent le plus, dont notamment une nouvelle identité nettement plus affirmée que l’on va retrouver prochainement sur la 408, qui va aussi bénéficier d’un restylage. La 308 augmente donc son pouvoir de séduction en conservant ses qualités dynamiques et en améliorant légèrement son autonomie électrique pour les versions électrifiées. Bien évidemment, il faut noter une légère augmentation des tarifs (env 1 100 €) pour les versions micro-hybridées), qui peut s’expliquer par la dotation plus riche.

Caradisiac a aimé

La nouvelle personnalité qui donne un coup de jeune

Le comportement routier toujours aussi enjoué

La présentation intérieure moderne

L'enrichissement de l'équipement

Caradisiac n'a pas aimé

L'habitabilité arrière un peu limitée pour l'espace aux jambes

Caractère du moteur hybrid 145 ch