3. La Peugeot 308 restylée hérite d'un équipement plus complet et d'une nouvelle finition
En matière d’équipement, Peugeot profite de ce restyling pour enrichir la plupart des finitions. Ainsi, le premier niveau Style gagne des feux full LED, la calandre couleur carrosserie et la signature lumineuse à trois griffes. La finition Allure s'enrichit de nouveaux sièges tissu/TEP, et de nouvelles jantes alliage 17 pouces. La finition GT hérite des feux Matrix LED, de l'aide au parking avant et arrière avec radars et caméra HD, du logo illuminé et de nouvelles jantes 18 pouces. Et cerise sur le gâteau, un nouveau haut de gamme fait son apparition.
Dans le détail, cela donne l’équipement suivant.
L’entrée de gamme « Style » (à partir de 33 400 €) se caractérise par l’instrumentation numérique 10 pouces, les projecteurs automatiques Full LED, l’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes alliage 16 pouces et la sellerie tissu.
Le cœur de gamme « Allure » (à partir de 35 250 €) y ajoute la caméra de recul, les jantes 17 pouces, les vitres arrière surteintées ainsi que la sellerie mixte tissu/TEP.
La finition « GT » (à partir de 37 850 €) comprend la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le logo illuminé et les placages avec décors en alcantara.
Enfin, en haut de la gamme, on trouve la nouvelle finition « GT Exclusive » (à partir de 39 150 €), qui hérite en complément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, de la conduite semi-autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia.
Le point techno : pas de nouveautés technologiques
Mis à part le nouveau haut de gamme, Peugeot n'a pas mis en place d'innovations. On regrettera tout de même que la conduite de niveau 2 ne soit accessible qu'avec le haut de gamme.
Equipements et options
Version : III (2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6
Equipements de sécurité
ABS
Peugeot Connect SOS & Assistance
Accès et démarrage mains libres Proximity
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR
Contrôle de traction
ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect
Feux AR 3 griffes à LED
6 airbags
Equipements de confort
Rétroviseur intérieur électrochrome
Climatisation automatique bi-zone
Frein de stationnement électrique
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Vitres latérales AR et lunette AR chauffante surteintées
Navigation connectée
Aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Système audio avec 6 HP
Vitrage portes AV feuilleté
Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite
Siège conducteur et passager AV avec réglage manuel de la hauteur d'assise
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
Direction assistée
Siège conducteur avec réglage lombaire
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 18'' HELSINKI diamantées bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat
Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP
Autres équipements
Prise 12 V à l'AV
Condamnation centralisée
Diffuseurs d'air aux places AR
2 prises USB-C à l'AR
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology
Visiopark 1
4 poignées de maintien
Pack Drive Assist
Boîte de vitesse automatique, séquentielle (6 rapports)
Peugeot i-Connect Advanced
Eléments de design intérieur
Eléments de design extérieur
Eclairage intérieur
Pack Safety Plus
Driver Sport Pack
Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10" personnalisable
Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite
Options disponibles
-
Ecrous de roues anti-vol:
50 €
-
Kit de dépannage de pneumatique:
20 €
-
Prédisposition roue de secours:
20 €
-
Teinte spéciale Rouge Elixir:
1100 €
-
Teinte métallisée:
900 €
-
Intérieur Alcantara Executive:
1100 €
