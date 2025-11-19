En matière d’équipement, Peugeot profite de ce restyling pour enrichir la plupart des finitions. Ainsi, le premier niveau Style gagne des feux full LED, la calandre couleur carrosserie et la signature lumineuse à trois griffes. La finition Allure s'enrichit de nouveaux sièges tissu/TEP, et de nouvelles jantes alliage 17 pouces. La finition GT hérite des feux Matrix LED, de l'aide au parking avant et arrière avec radars et caméra HD, du logo illuminé et de nouvelles jantes 18 pouces. Et cerise sur le gâteau, un nouveau haut de gamme fait son apparition.

Dans le détail, cela donne l’équipement suivant.

L’entrée de gamme « Style » (à partir de 33 400 €) se caractérise par l’instrumentation numérique 10 pouces, les projecteurs automatiques Full LED, l’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes alliage 16 pouces et la sellerie tissu.

Le cœur de gamme « Allure » (à partir de 35 250 €) y ajoute la caméra de recul, les jantes 17 pouces, les vitres arrière surteintées ainsi que la sellerie mixte tissu/TEP.

La finition « GT » (à partir de 37 850 €) comprend la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le logo illuminé et les placages avec décors en alcantara.

Enfin, en haut de la gamme, on trouve la nouvelle finition « GT Exclusive » (à partir de 39 150 €), qui hérite en complément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, de la conduite semi-autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia.

Le point techno : pas de nouveautés technologiques Mis à part le nouveau haut de gamme, Peugeot n'a pas mis en place d'innovations. On regrettera tout de même que la conduite de niveau 2 ne soit accessible qu'avec le haut de gamme.