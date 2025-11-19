Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 308 (3e Generation)

Essai

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

9  

3. La Peugeot 308 restylée hérite d'un équipement plus complet et d'une nouvelle finition

 

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

En matière d’équipement, Peugeot profite de ce restyling pour enrichir la plupart des finitions. Ainsi, le premier niveau Style gagne des feux full LED, la calandre couleur carrosserie et la signature lumineuse à trois griffes. La finition Allure s'enrichit de nouveaux sièges tissu/TEP, et de nouvelles jantes alliage 17 pouces. La finition GT hérite des feux Matrix LED, de l'aide au parking avant et arrière avec radars et caméra HD, du logo illuminé et de nouvelles jantes 18 pouces. Et cerise sur le gâteau, un nouveau haut de gamme fait son apparition.

Dans le détail, cela donne l’équipement suivant.

L’entrée de gamme « Style » (à partir de 33 400 €) se caractérise par l’instrumentation numérique 10 pouces, les projecteurs automatiques Full LED, l’aide au stationnement arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, les jantes alliage 16 pouces et la sellerie tissu.

Le cœur de gamme « Allure » (à partir de 35 250 €) y ajoute la caméra de recul, les jantes 17 pouces, les vitres arrière surteintées ainsi que la sellerie mixte tissu/TEP.

La finition « GT » (à partir de 37 850 €) comprend la navigation 3D connectée avec les i-Toogle virtuels, les projecteurs Matrix LED, l’aide au stationnement avant et arrière, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes 18 pouces, le logo illuminé et les placages avec décors en alcantara.

Enfin, en haut de la gamme, on trouve la nouvelle finition « GT Exclusive » (à partir de 39 150 €), qui hérite en complément de la sellerie en Alcantara, des sièges avant électriques, chauffants et massants, l’instrumentation 3D, la caméra 360°, de la conduite semi-autonome de niveau 2, de l’alarme, de la détection de trafic arrière, du chargeur sans fil pour smartphone et des services connectés du multimédia.

Le point techno : pas de nouveautés technologiques

Mis à part le nouveau haut de gamme, Peugeot n'a pas mis en place d'innovations. On regrettera tout de même que la conduite de niveau 2 ne soit accessible qu'avec le haut de gamme. 

 

 

 

Equipements et options

Version : III (2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Peugeot Connect SOS &amp; Assistance

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

  • Contrôle de traction

  • ESP avec aide au démarrage en pente, et détection de sous-gonflage indirect

  • Feux AR 3 griffes à LED

  • 6 airbags

Equipements de confort

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Frein de stationnement électrique

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement

  • Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

  • Vitres latérales AR et lunette AR chauffante surteintées

  • Navigation connectée

  • Aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore

  • Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d&#039;approche

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Système audio avec 6 HP

  • Vitrage portes AV feuilleté

  • Volant compact GT en cuir pleine fleur avec surpiqûres vert Adamite

  • Siège conducteur et passager AV avec réglage manuel de la hauteur d&#039;assise

  • Banquette AR rabattable 1/3-2/3

  • Direction assistée

  • Siège conducteur avec réglage lombaire

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 18&#039;&#039; HELSINKI diamantées bi-tons Noir Onyx et inserts Noir Onyx mat

  • Sellerie tissu noir UZILA embossé, tri-matières avec accompagnement TEP

Autres équipements

  • Prise 12 V à l&#039;AV

  • Condamnation centralisée

  • Diffuseurs d&#039;air aux places AR

  • 2 prises USB-C à l&#039;AR

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

  • Visiopark 1

  • 4 poignées de maintien

  • Pack Drive Assist

  • Boîte de vitesse automatique, séquentielle (6 rapports)

  • Peugeot i-Connect Advanced

  • Eléments de design intérieur

  • Eléments de design extérieur

  • Eclairage intérieur

  • Pack Safety Plus

  • Driver Sport Pack

  • Peugeot i-Cockpit avec combiné numérique 10&quot; personnalisable

  • Surtapis GT AV et AR avec surpiqûres vert Adamite

Options disponibles

  • Ecrous de roues anti-vol

     : 

    50 €

  • Kit de dépannage de pneumatique

     : 

    20 €

  • Prédisposition roue de secours

     : 

    20 €

  • Teinte spéciale Rouge Elixir

     : 

    1100 €

  • Teinte métallisée

     : 

    900 €

  • Intérieur Alcantara Executive

     : 

    1100 €

Page précédente
Page suivante

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Peugeot 308 (3e Generation)

Peugeot 308 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Moyenne Berline

Voir tous les essais Moyenne Berline

Fiches fiabilité Moyenne Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Moyenne Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité