Peugeot 308 (3e Generation)

Essai

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

6. La fiche technique de la Peugeot 308 restylée

 

Avec son restyling, la Peugeot 308  gagne en personnalité

Les chiffres clés

Peugeot 308 (3e Generation) III (2) 1.2 HYBRID 145 GT E-DCS6
Généralités  
Finition GT
Date de commercialisation 15/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,36 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,43 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 412 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 457 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 136 ch
Couple 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.8 s
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 107 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Peugeot 308 (3e Generation)

