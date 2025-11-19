Même si les évolutions stylistiques sont nombreuses et évidentes, ce restyling porte également sur la partie mécanique. Cette 308 dispose toujours d'un large éventail de moteurs, mais il y a encore beaucoup de changements.

Ainsi, en l’hybride rechargeable voit sa puissance grimper à 195 ch au lieu de 180 ch (125 ch électriques et 150 ch pour le 1.6 thermique), et est associé à une boîte à double embrayage à 7 rapports e-DCS7 et une batterie de 17,2 kWh de capacité nette (au lieu de 12,4) ce qui lui offre une autonomie en 100 % électrique portée à 85 km au lieu de 60 km.

Ça bouge aussi du côté de l’électrique, qui reste à 156 ch, mais qui bénéficie d'une batterie de 55,4 kWh utiles (51 précédemment), ce qui porte l'autonomie maximale à 450 km, contre 416 km.

Statu-quo en revanche du côté du diesel avec toujours le BlueHDi 130 ch, qui arrivera en début d'année prochaine, et en essence avec l’hybride léger 48 volts 145 ch, qui devrait représenter la majorité des ventes, et c’est justement ce moteur que nous vous proposons à l’essai.

Cette motorisation est bien connue puisqu’elle est présente sur une très grande partie des véhicules de chez Stellantis. Le groupe a d’ailleurs fait évoluer l’appellation pour passer de l’hybride 136 à l’hybride 145 ch puisqu’on prend en compte la puissance cumulée, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il se compose toujours d’un trois cylindres 1.2 130 ch couplé à un bloc électrique de 21 ch alimenté par une batterie de 0,876 kWh. Même s’il s’agit d’un micro-hybride, il dispose d’un fonctionnement très proche de celui d’un full hybride puisqu’il permet de rouler en tout électrique, notamment lors des phases de démarrage, mais aussi à basse vitesse, à condition toutefois d’avoir le pied droit relativement léger.

Ensuite, cette mécanique vient donner un coup de main au thermique lors des phases d’accélération afin de donner plus de punch, mais aussi de réduire la consommation. Cependant, il ne faut pas oublier que nous avons affaire à un trois cylindres et cela revient malheureusement sur le devant de la scène lorsque l’on sollicite trop la pédale d’accélérateur avec une sonorité très présente. Mais ce n’est pas tout, car on aurait souhaité des passages entre l’électrique et le thermique plus doux. Enfin, concernant la consommation, en rythme tranquille, partez sur une moyenne aux environs de 6.0 l/100 km. En haussant le rythme avec un relief plus accidenté, une moyenne de 8,0 l/100 km nous apparaît comme logique.

Pour ce qui est du comportement, on pourra toujours dire que c’était mieux avant. Comprenez par là que la précédente génération était plus sympa à conduire en raison d’un dynamisme et d’une agilité qui donnaient le sourire à tous les conducteurs. C’est vrai, mais attention, il ne faut pas croire pour autant que la 308 n’est pas agréable à conduire, bien au contraire. Elle demeure l’une des références dans la catégorie avec une direction consistante et précise, un train avant accrocheur, des mouvements de caisse très bien contrôlés, ce qui permet de bénéficier d’un excellent compromis confort/dynamisme. De quoi rassurer tout en se faisant plaisir. Le mix quasi parfait.