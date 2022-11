La grande boucle nord du Nürburgring reste un juge de paix incontournable pour valider des performances d'une voiture de sport, avec son long tracé aussi exigeant pour les suspensions qu'il ne l'est pour la mécanique et le pilote. Voilà pourquoi les constructeurs automobiles continuent d'y viser des records pour prouver l'efficacité de leurs sportives.

AMG One, voiture la plus rapide sur la Nordschleife

La Mercedes-AMG One, cette fameuse supercar de 1063 chevaux conçue autour d'un moteur de Formule 1 et coûtant près de trois millions d'euros le morceau, devait donc naturellement prouver sa valeur sur l'enfer vert. Dont acte. Aux mains du pilote maison Maro Engel, la supercar a réussi à boucler un tour de la Nordschleife en 6 minutes, 30 secondes et 705 millièmes. Il s'agit d'un record chronométrique absolu sur le grand circuit pour une voiture homologuée pour la route. La vidéo du record (dans la version à 20,832 km bouclée en 6:35:183) donne le vertige, avec des vitesses de passage en courbe assez terrifiantes et un rythme général plus très loin de celui d'un vrai sport-proto de course !

huit secondes plus vite que la 911 GT3 RS « MR »

Ce concentré de technologie n'a pourtant amélioré le chrono de la Porsche 911 GT2 RS «MR » que de huit secondes (6:38:84). Vendue en série spéciale, cette dernière dispose d'un flat-six ne développant « que » 700 chevaux et d'un châssis nettement moins sophistiqué que la Mercedes, même si elle profitait de réglages spécifiquement conçus pour la Nordschleife contrairement à la One. Par rapport à la Mercedes-AMG GT Black Series, elle aussi beaucoup moins radicale que l'AMG One dans sa conception avec son V8 de 730 chevaux installé en position centrale avant et son prix quasiment 10 fois moins élevé, l'amélioration chronométrique est de 13 secondes (6:43:62).

Mercedes-AMG précise que la piste n'était pas entièrement sèche au moment de ce chrono de la One et rappelle qu'avec sa mécanique hybride dont les batteries se déchargent au long des 20,6 km du tracé, elle demeure plus adaptée pour des circuits plus petits. Théoriquement, l'Aston Valkyrie ou les autres supercars de la nouvelle génération (y compris les électriques de 2000 chevaux comme la Rimac Nevera) pourraient faire bientôt encore mieux. Mais la performance de cette supercar vendue comme une "Formule 1 routière" par Mercedes reste impressionnante.