Koenigsegg Gemera HV8 : la nouvelle voiture la plus puissante du monde

Koenigsegg possède une réputation un peu à part chez les constructeurs automobiles de prestige. Connue depuis longtemps pour ses supercars légères à la puissance monumentale, la marque fondée par Christian Von Koenigsegg détient actuellement le record d’accélération en ligne droite sur le 0 à 400 km/h grâce à la Regera, une hybride à la technologie assez originale. Le constructeur est même considéré par certains comme une marque très audacieuse en la matière, notamment avec sa GT 2+2 Gemera présentée en 2020 qui promettait des performances monstrueuses grâce à une motorisation hybride rechargeable de 1400 chevaux composée d’un bloc trois cylindres essence de 2,0 litres et de trois générateurs électriques.

Cette Gemera devient justement la voiture la plus puissante du monde, grâce à l’arrivée d’une inédite version HV8 qui troque le trois cylindres essence contre le V8 5,0 litres de la supercar Jesko. Développant ici 1 500 chevaux au lieu de 1 600 dans la Jesko, le V8 permet d’atteindre la puissance totale de 2 300 chevaux au lieu de 1 400 chevaux pour la Gemera trois cylindres. Sachant que cette dernière promettait déjà un 0 à 100 km/h expédié en 1,9 seconde et plus de 400 km/h en pointe, cette nouvelle déclinaison sera théoriquement capable de performances encore meilleures. Notez que depuis le concept originel, les deux autres moteurs électriques ont disparu.

De belles promesses

Avec sa « Light Speed Tourbillon Transmission » présentée par Koenigsegg comme une transmission très novatrice et la mécanique électrique nommée « Dark Matter », cette Gemera HV8 devient tout simplement la voiture la plus performante du monde. Rappelons cependant que Koenigsegg multiplie depuis des années les annonces spectaculaires sur ses voitures qui, au-delà des records de vitesse en ligne droite, restent assez mystérieuses dans l’absolu : jamais ses autos n’ont sérieusement été essayées par les journalistes automobiles dans de bonnes conditions et mis à part un record chronométrique sur Spa-Francorchamps avec la One :1 facilement battu depuis par une Porsche il y a quelques années, l’efficacité de ces machines sur circuit semble toute relative (mais les collectionneurs richissimes en raffolent). La Gemera prouvera-t-elle sa valeur dans de vrais essais presse ?

Via Top Gear