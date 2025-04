Alors, il est beau ce nouveau Citroën C5 Aircross ?

Le Citroën C5 Aircross a été lancé sur le marché en 2018. Produit en France mais aussi en Chine et même en Russie jusqu’à la guerre en Ukraine (où il est d’ailleurs toujours assemblé de façon illégale grâce à Dongfeng !), le SUV familial de la marque aux chevrons s’est bien vendu sans atteindre les records du Peugeot 3008.

Comme ce dernier, il doit prochainement passer à une nouvelle génération de modèle qui reposera sur l’architecture STLA Medium, également utilisée par le récent Opel Grandland (mais aussi le prochain Jeep Compass). On l’a d’abord vu sous la forme d’un concept-car présenté au Mondial de Paris 2024, puis dans des images en fuite montrant l’engin en dessins industriels.

Tout nu dans la nature

Cette fois, il se montre en chair et en os grâce à des images publiées par le site Finance.si, prises pendant la réalisation d’une séance photo ou vidéo officielle organisée par le constructeur français là-bas.

Il arbore la même couleur que le concept-car vu à Paris l’année dernière et permet d’observer pour la première fois ses lignes depuis le trois-quarts arrière. Comme prévu, il paraît moins audacieux que le concept-car mais conserve tout de même des feux arrière aux détails très particuliers.

Hybride léger, hybride rechargeable et électrique

Comme les derniers Peugeot 3008, Opel Grandland et Jeep Compass, ce nouveau Citroën C5 Aircross de seconde génération laissera très probablement le choix entre les moteurs essence à hybridation légère et boîte automatique, les blocs hybrides rechargeables et les groupes motopropulseurs 100% électriques. Sa présentation officielle interviendra dans les jours à venir.