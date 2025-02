Et voici le nouveau Citroën C5 aicross

Ce sera le troisième membre de la famille des SUV familiaux compacts basés sur l’architecture STLA Medium, après le Peugeot 3008 de troisième génération et l’Opel Grandland de seconde génération. Le très attendu Citroën C5 Aircross de seconde génération, d’abord montré sous la forme d’un concept-car au récent Mondial de l’automobile de Paris 2024, s’expose sous vos yeux grâce à une fuite en Argentine (auprès du bureau de la propriété intellectuelle) relayée par le site AutoWeb.

Même s’il faut pour l’instant se contenter de dessins industriels, vous avez sous les yeux le design du tout nouveau C5 Aircross dans sa version définitive. Le style s’inspire sans surprise du concept-car vu en octobre dernier à Paris, avec évidemment un véhicule moins agressif et plus conforme avec les normes fixées dans le monde des voitures de série. On note tout de même que les blocs de feux arrière conservent la forme assez étrange vue sur le concept-car de Paris, dans une version à peine édulcorée.

Comme chez Peugeot et Opel

La présentation officielle de ce nouveau Citroën C5 Aircross devrait intervenir dans les jours à venir. Il n’y a pas beaucoup de suspens quant à sa fiche technique puisqu’il s’équipera très probablement des mêmes éléments de base que ses cousins du groupe Stellantis.

Il devrait ainsi laisser le choix entre le moteur essence de 136 chevaux à hybridation légère et boîte automatique, une variante hybride rechargeable de 195 chevaux capable de filer un peu moins de 100 km en tout électrique et des versions entièrement électriques possédant des batteries de 73 et 97 kWh.

Politique Citroën oblige, il devrait être un tout petit peu moins cher que l’Opel Grandland, lui aussi légèrement plus abordable que le Peugeot 3008 à groupe motopropulseur équivalent.