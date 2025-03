En moyenne, nous parcourons une trentaine de kilomètres par jour, essentiellement pour l’aller-retour domicile-travail. Depuis le déploiement du travail, qui ne s’applique néanmoins pas à tout le monde, certains ne se rendent au travail que trois fois par semaine, réduisant davantage le coût de ce déplacement.

Mais il est possible de faire mieux en s’orientant vers un modèle hybride rechargeable afin de ne pas brûler une goutte de carburant du lundi au vendredi, une formule qui a de quoi séduire. Apparue, il y a une dizaine d’années, cette technologie est récente à l’échelle de l’automobile, mais elle s’est considérablement développée.

Les constructeurs ont vu en elle la possibilité de s’affranchir des contraintes environnementales, avec des consommations homologuées à peine croyable. Dans la réalité, les « 2 l/100 km » annoncés ne sont guère reproductibles.

En revanche, ces PHEV ont l’avantage de pouvoir rouler uniquement sur la propulsion électrique. Surtout, leurs prix ont chuté par rapport à ce qui se faisait en neuf, même pour des exemplaires n’affichant que cinq ans au compteur. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à pouvoir rouler plus de 100 km sans réveiller le moteur thermique, à l’image des modèles de dernière génération. Toutefois, il est envisageable de parcourir environ 30 ou 40 km sans souci, suffisant pour le quotidien de beaucoup de Français.

Enfin, il faut garder à l’esprit que si les PHEV sont dispensées d’aller à la pompe la semaine, elles augmentent leur appétit une fois leur accumulateur vide, ce qui peut être pénalisant lors des longs trajets. Condition indispensable : pouvoir les recharger tous les jours. Sans ce critère, elles ne présentent aucun intérêt.

Un SUV premium hybride rechargeable sous les 20 000 € ? C’est possible, enfin, après petite négociation. Malgré son surpoids de 250 kg, cet X1 peut compter sur ses moteurs cumulant une puissance de 220 ch pour assurer des performances correctes. Surtout, nous avons relevé un rayon d’action de 46 km en électrique, un chiffre proche des 57 km homologués. En contrepartie, le réservoir d’essence est plus petit (36 litres), la banquette coulissante disparaît et le coffre perd 50 litres de volume (450 litres).

Ce que l’on peut trouver :

25e xLine de 2020 et 130 000 km (à partir de 20 500 €)

Il n’a peut-être pas la même image que le SUV allemand, mais il préserve ses qualités familiales. En effet, le vaste espace à l’arrière, la modularité poussée avec trois sièges arrière indépendants et coulissants, et le grand volume de coffre, avec ses 600 litres, a été préservé. Il n’y a que le réservoir de carburant qui refuse sept litres lorsque l’on fait le plein. Homologué pour 50 km en électrique, vous pouvez compter sur 40 km, voire un peu plus, en usage réel. Par ailleurs, notre essai a révélé une consommation raisonnable une fois la batterie déchargée, de l’ordre de 7/100 km. Côté motorisation, la puissance maximale de 225 ch et le couple de 360 Nm suffisent sur route.

Ce que l’on peut trouver :

Hybrid 225 ch Shine de 2022 et 85 000 km (à partir de 19 500 €)

Cette Coréenne est quelque peu oubliée, mais elle ne démérite pas pour autant. En plus de disposer d’une autonomie de plus de 50 km en utilisation réelle, elle se révèle sobre en toutes circonstances sans sacrifier l’agrément de conduite. Assez habitable, il faut en revanche se contenter d’un coffre de seulement 341 litres. À l’inverse, sa dotation en équipement est plutôt riche, et cerise sur le gâteau, il s’agit du modèle le plus abordable de notre sélection.

Ce que l’on peut trouver :

Plug-In 141 ch Executive de 2019 et 50 000 km (à partir de 13 500 €)

Avec au choix une puissance de 190 ou 240 ch, ce Renegade ne fait pas dans la demi-mesure. Une cavalerie que l’on doit à son bloc thermique 1,3 l et à ses deux électromoteurs. Si les accélérations sont flatteuses, c’est davantage l’autonomie qui nous intéresse ici. Grâce à son accumulateur de 11,4 kWh, le Renegade 4xe peut parcourir une quarantaine de kilomètres, ce qui correspond aux besoins journaliers. À noter par ailleurs que le coffre ne perd que 20 litres dans l’opération (330 litres) et que l’habitabilité est inchangée.

Ce que l’on peut trouver :

4xe 240 ch Trailhawk de 2020 et 125 000 km (à partir de 18 000 €)

La marque sochalienne a décliné pas moins de trois hybrides rechargeables de son 3008 de deuxième génération. La version intermédiaire de 225 ch se déniche facilement dans les annonces, et surtout, elle est la moins onéreuse. Malgré sa puissance respectable, le 3008 n’offre pas des performances de sportives, mais il répond aux besoins quotidiens et aux contraintes des autoroutes à fort dénivelé. Sa batterie de 13,2 kWh de capacité lui permet de parcourir près de 50 km avant de réveiller le bloc thermique. Si cette batterie n’enlève rien à l’habitabilité offerte à bord, le coffre n’offre plus le même volume en passant de 520 à 395 litres. Une donnée à ne pas écarter en utilisation familiale.

Ce que l’on peut trouver :

Hybrid 225 Allure de 2020 et 140 000 km (à partir de 15 500 €)

Beaucoup l’ont oublié, mais la dernière génération de Mégane thermique a eu droit à sa version hybride rechargeable, nommée Plug-In Hybrid. Au menu, un bloc à essence 1.6 associé à deux électromoteurs pour une puissance cumulée de 160 ch. La batterie de 10,4 kWh de capacité brute assure une autonomie d’environ 40 km en usage réel. En contrepartie, le coffre est amputé, passant de 473 à 308 litres, mais l’habitabilité reste inchangée. Pour bénéficier d’un coffre plus logeable, se diriger vers la version Estate est plus judicieux, d'autant qu'elle est moins chère encore.

Ce que l’on peut trouver :

Estate E-Tech 160 ch Business de 2021 et 115 000 km (à partir de 13 000 €)

Elle figure parmi les plus abordables de notre sélection, mais il y a des raisons à cela. S’il est difficile de critiquer son autonomie en électrique, de l’ordre d’une petite cinquantaine de kilomètres, son agrément de conduite en retrait sur route et sa puissance limitée (122 ch) n’incitent pas à en prendre le volant. Il faut aussi composer avec une berline qui n’accepte que quatre personnes à bord et un coffre de seulement 360 litres. Toutefois, elle offre un grand confort et sa consommation reste raisonnable une fois la batterie vide.

Ce que l’on peut trouver :

Hybrid rechargeable 122 ch Dynamic de 2018 et 145 000 km (à partir de 14 500 €)

La vénérable Golf ne pouvait faire l’impasse sur cette technologie, si bien que Volkswagen a intégré deux versions différentes, l’eHybrid et la GTE. C’est la première qui nous intéresse ici, car plus abordable tout en offrant un meilleur rayon d’action en électrique. Vous pouvez ainsi compter sur près de 60 km et profiter de la souplesse et de la santé des 204 ch cumulés en réveillant le bloc thermique. Cette belle polyvalence se fait toutefois au détriment du réservoir (39,5 litres au lieu de 50), et du volume du coffre 273 litres au lieu de 381).

Ce que l’on peut trouver :

eHybrid 204 ch Style de 2021 et 90 000 km (à partir de 18 500 €)

