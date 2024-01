Rappel : la loi des séries se poursuit chez Citroën

Une nouvelle boucle se ferme au sein du groupe Stellantis. Celle que nous avions déjà évoquée et qui concerne un problème possible de corrosion de la plaque de renfort de la batterie de traction de certains modèles hybrides rechargeables du groupe. L’apparition de la rouille peut être consécutive à l’infiltration, puis à la stagnation, d’eau au niveau du support intérieur de l’accumulateur. Le couvercle de ce dernier peut d’ailleurs, avec le temps, être également touché par ce problème.

Afin de mettre un terme à ce risque, les ateliers de la marque au double chevron sont chargés d’appliquer de la cire en pulvérisation entre la plaque de renfort et le boîtier inférieur, ce qui créera une barrière contre la corrosion. Pour ce faire, chaque véhicule devra être immobilisé environ 45 minutes. Même si la marque ne le précise pas, il est toutefois fort probable que, à l’instar de leurs collègues de chez Peugeot, les techniciens Citroën contrôleront également la présence de trous d’évacuation dans la plaque de renfort, les créant si nécessaire.

Ces derniers sont exclusivement des C5 Aircross assemblés entre le 20 janvier 2020 et le 10 janvier 2023 et dont les types CE débutent par e2*2007/46*0642* suivis de 07 ou d’un nombre compris entre 09 et 19. En France, cela représente précisément 17 467 exemplaires.