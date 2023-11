Peugeot rappelle plus de 40 000 hybrides rechargeables

Il y a quelques jours, nous nous faisions l’écho d’un rappel organisé par Opel et qui concernait les Grandland X hybrides rechargeables. L’opération, que Peugeot référence MA5, consiste à résoudre le même problème. Il s’applique ici aux 3008 et 508.

Plus précisément, il s’agit des exemplaires du SUV assemblés entre le 12 mars 2019 et le 12 décembre 2022 (types CE e2*2007/46*0534* suivi des nombres compris entre 10 et 17 ou entre 21 et 25) et des familiales, berlines et breaks inclus, produites du 10 juillet 2019 au 25 janvier 2023 (types CE e2*2007/46*0628* suivi des nombres allant de 05 à 11, de 13 à 14, de 16 à 22 ou du 24). Cela représente, toutes variantes confondues et pour le seul marché français, 41 970 véhicules.

Le problème vient de la possibilité de voir de l’eau s’infiltrer au niveau du support inférieur de la batterie haute tension. Avec le temps, ce liquide présente un risque de perforation de la plaque de renfort ou du couvercle de cette batterie.

Les concessionnaires sont donc chargés de contrôler la présence de trous d’évacuation sur le support inférieur et de les faire s’ils n’existent pas déjà. La zone située entre ce support et le boîtier inférieur sera ensuite séchée grâce à de l’air comprimé, puis une cire anti corrosion sera ajoutée à cet endroit. L’intervention pourrait donc durer plusieurs heures.