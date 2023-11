Rappel : l’Opel Grandland X victime de la rouille

Le Grandland X a été l’un des premiers modèles Opel développé en collaboration avec ce qui s’appelait à l’époque PSA. Partageant ses composants techniques avec les Citroën C5 Aircross et Peugeot 3008, il est d’ailleurs assemblé sur les mêmes chaînes que ce dernier, situées à Sochaux, dans l’est de la France.

La gamme de cet Opel est donc, sur le plan mécanique, identique à celle des deux modèles tricolores. Elle comprend donc, à ce titre, des versions hybrides rechargeables. Ce sont ces dernières qui font aujourd’hui l’objet d’un rappel, référencé KC5.

Celui-ci concerne plus précisément les exemplaires produits à partir du 2 juillet 2019 et jusqu’au 27 janvier 2023. En France, cela représente précisément 2 381 véhicules.

Sur ces autos, Opel indique que de l’eau peut s’introduire entre le bac contenant la batterie de traction et le renfort de cette dernière. C’est précisément à cet endroit que la protection anticorrosion appliquée lors de la fabrication s’avère insuffisante. Il existe donc un risque que cette zone rouille voire, avec le temps, se perfore. La marque n’exclut pas non plus totalement un risque d’embrasement de la batterie.

Afin de remédier à ce problème, le réseau Opel est donc chargé d’appliquer un produit contre la corrosion entre le support et le bac de la batterie, créant ainsi une barrière contre la rouille.