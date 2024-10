Le Dacia Bigster vient se frotter au Citroën C5 Aircross, va-t-il s'y piquer ?

Alors oui, le Citroën C5 Aircross est en fin de vie puisqu’il sera remplacé l’an prochain par une nouvelle génération qui s’inspirera très fortement du concept, qui a été dévoilé lors du salon de Paris, mais le SUV compact des chevrons demeure toujours un acteur de poids dans ce segment. Ses atouts : une excellente habitabilité, une grande variété de moteurs et des prix contenus.

Dacia vient se frotter avec son nouveau modèle à une catégorie dans laquelle le constructeur d’origine roumaine était absent. En effet, le Duster avec ses 4,34 m fait figure de gros SUV urbain et pas de SUV compact, d’où l’introduction de ce Bigster, qui mesure 23 cm de plus pour atteindre 4,57 m de long, soit 7 cm de plus que son concurrent du jour (4,50 m).

Sur le plan esthétique, la filiation entre le Duster et le Bigster est évidente, surtout au niveau du style, même si on remarque la disparition de certains détails baroudeurs présents par exemple sur les portières ou le bouclier avant. La partie qui évolue le plus est bien évidemment l’arrière avec une custode agrandit et un porte-à-faux rallongé, mais il faut reconnaître que le nouveau Dacia évite l’effet « sac à dos ». Mission réussie comme on a pu le constaté lors du Mondial où ce Bigster a attiré beaucoup de monde. Apparu en 2017 puis restylé en 2022, le C5 Aircross est bien connu de la part du public avec notamment une face avant caractéristique composée notamment de la mise en avant des chevrons et d’une signature lumineuse fine et moderne.

À l’intérieur, à bord du Bigster, on retrouve sans surprise la planche de bord du Duster. D’aspect robuste, elle peut hériter d’une instrumentation numérique de 7 à 10 pouces et d’un système multimédia de 10 pouces. La présentation est plaisante, mais les plastiques sont majoritairement durs. Aspect plus qualitatif à bord du C5 Aircross avec une instrumentation de 12,3 pouces, un écran multimédia de 10 pouces. La qualité des matériaux est aussi plus valorisante à bord du français.

En matière d’habitabilité, de grosses différences existent. Le Bigster est plus accueillant pour les passagers arrière en raison notamment d’un espace aux genoux et d’une garde au toit plus généreux. En revanche, en matière de largeur intérieure, le C5 Aircross prend le dessus en raison du fait que celui-ci est l’un des rares SUV à posséder des sièges arrière individuels coulissants sur 15 cm.

Ainsi, le Bigster revendique un volume de coffre de 667 litres alors que celui du C5 oscille entre 580 et 720 litres suivant le positionnement des sièges. La valeur banquette rabattue sur le Bigster n’est pas connue, mais il souffre toutefois d’un seuil de chargement plus haut que son rival. Contrairement au Duster, il bénéficie d’une banquette rabattable selon le schéma 40/20/40 et dispose même de tirettes pour les actionner depuis le coffre.

L’équipement du SUV compact de Dacia fait également un bond en avant avec le toit panoramique, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif, le siège conducteur à réglages électriques, le hayon électrique, les sièges chauffants et même des peintures bicolores. Une dotation figurant depuis longtemps sur le C5 Aircross, mais il s'avère plus onéreux.

Dacia profite de l’arrivée de ce Bigster pour offrir de nouvelles motorisations globalement plus puissantes que celles du Duster et surtout toutes électrifiées. L’entrée de gamme est le TCE microhybridé de 140 ch, ensuite, on trouve le moteur GPL qui abandonne le 1.0 pour être remplacé par ce même 1.2 TCE de 140 ch. Même schéma pour l’hybride qui développe désormais 155 ch grâce à un 1.8 à la place d’un 1.6. Le 1.2 TCE 130 ch reste, lui, au catalogue avec la version 4x4. Le Citroën C5 Aircross offre une gamme de moteurs encore plus larges. Il est ainsi disponible en essence (130 ch), en hybride (136 ch), en hybride rechargeable (180 et 225 ch) et même en diesel (130 ch).

Pour l’instant, pas de prix pour ce Bigster mais Dacia promet une version d’entrée de gamme à moins de 25 000 € et une hybride intégrale à moins de 30 000 €. Les tarifs du C5 Aircross restent plus onéreux avec une entrée de gamme affichée 32 900 €, mais des ristournes sont possibles. Le Bigster arrivera en concessions au printemps prochain.