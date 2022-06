Présenté en 2020, lancé en 2021 et Numéro 1 des ventes la même année dans la catégorie des SUV compacts en Europe, le nouveau Hyundai Tucson est un best-seller. Le Coréen doit son succès à son design audacieux, à son offre de motorisations très diversifiée sans oublier sa garantie 5 ans qui rassure.

dailymotion Comparatif vidéo - Citroën C5 Aircross vs Hyundai Tucson : le match des hybrides

Face à lui le nouveau C5 Aircross n’a pas à rougir car il a pleinement rempli sa mission première. A savoir combler la disparition du monospace (le C4 Spacetourer) et assurer le rôle de premier SUV compact de la marque. Nos deux concurrents du jour se marquent pratiquement à la culotte depuis le début de l’année au classement des ventes en France avec 7 032 exemplaires du Tucson vendus contre 6 607 unités du C5 Aircross.

Un design fort, c’est ce qui plaît aux clients. Hyundai et Citroën l’ont très bien compris. Le Tucson s’est totalement métamorphosé en 2021, misant sur une face avant inédite où les projecteurs se fondent dans la calandre. Et le design chez Citroën, on connaît. Le français s’était très rapidement distingué de la concurrence à son lancement en 2018 grâce à des lignes joviales et tout en rondeur. C’est terminé. Le restylage opéré ce printemps, a remis le C5 Aircross au centre du village à travers une face avant plus solide et menaçante.

A bord, deux écoles se font face. Un petit nid douillet vous attend à bord du C5 Aircross où l’ambiance est feutrée et relaxante une fois assis sur les sièges larges et moelleux. Les matériaux sont soignés sur la partie haute, mais la télématique est à la traîne comparée à celle proposée à bord du Tucson. L'écran multimédia du coréen, placé peut-être un peu trop bas, est bien plus performant. On retrouve d’autres originalités à l'intérieur du Tucson comme une instrumentation numérique dépourvue de casquette ou encore des aérateurs qui courent sur toute la largeur. Autrefois sujette à discussion, la qualité de finition est largement au niveau de son concurrent.

Pratique : ne pas se fier aux apparences

Le C5 Aircross s’est forgé une réputation de voiture familiale aguerrie grâce à ses trois sièges arrière individuels, coulissants, escamotables, inclinables et son vaste coffre. Mais sur cette version hybride rechargeable elle marque le pas.

Cette fameuse banquette arrière permet de privilégier soit l’espace aux jambes, soit le volume de coffre. Mais face au Tucson qui n’en dispose pas la valeur ajoutée est quasi nulle. Lorsque la banquette est reculée à fond (sur 15 cm), l’espace aux jambes est similaire à celui du Tucson, autrement dit suffisant pour un adulte d'1,80 m. Mais dans cette configuration, le volume de coffre, lui, est inférieur de près de 100 litres, (460 litres pour le C5 Aircross contre 558 litres pour le Huyndai Tucson).

Lorsque la banquette est avancée à fond, le volume de coffre du Français grimpe à 600 litres mais aucun passager ne peut s'assoir aux places arrière.

Enfin, lorsque la banquette est rabattue, le Tucson prend le large offrant 100 litres de plus que le français (1 735 litres contre 1 630 litres), soit l’équivalent d’une grosse valise. A longueur identique (4, 50 m), le plus pratique est le Tucson. Dans les deux cas le plancher modulable disparaît pour permettre de loger les batteries. Au décompte des points le Tucson remporte la partie pratique.

Note : 12,8 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Budget : une grosse mise de départ

4 000 € séparent nos deux concurrents en faveur du C5 Aircross. Un écart qui permet au Français de décrocher le bonus écologique de 1 000 €, si votre commande est passée avec le 1 juillet prochain. Après cette date le français subira le même traitement que le Tucson, neutre au malus. Cette différence de prix importante s’avère difficile à rattraper pour le coréen qui peut toujours s’appuyer sur sa garantie 5 ans, kilométrage illimité alors que le C5 Aircross n’offre que 2 ans. Mais au décompte, le Français est plus accessible.

Note : 13,3 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Equipement : un Tucson avec des arguments

La tendance s’inverse totalement sur le thème du rapport prix/équipement. Car il faut d’emblée prendre en compte le niveau de puissance supérieur et la transmission intégrale proposés par le Tucson. A cela il faut ajouter des équipements indisponibles ou proposés en option chez Citroën comme les sièges arrière et le volant chauffants, le hayon mains libres, la caméra 360°, la climatisation automatique trizone, le câble de recharge 7,4 kW, l’assistant de sortie de marche arrière, etc. Le Tucson revient à niveau et comble son retard financier de départ pour terminer à égalité sur la partie du rapport prix/équipement.