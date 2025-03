C’est désormais acté : le géant franco-italo-américain ne tirera pas tout de suite un trait sur la production de son 1.5 BlueHDi. La demande pour ce moteur, le dernier diesel toujours proposé dans la gamme des véhicules particuliers des marques européennes du groupe, ne faiblit en effet pas. Et, ce, malgré des défauts récurrents qui obligent les différents labels utilisant ce moteur à organiser, au fil des mois, des rappels.

Citroën n’en est pas à son coup d’essai concernant les corrections apportées à ce moteur. En effet, plusieurs dizaines de milliers de Berlingo, Jumpy et SpaceTourer sont déjà repassés en atelier pour un tel problème. Mais l’opération s’accélère et, depuis quelques semaines, s’applique à 6 nouveaux modèles, tous produits en 2022.

Sont donc ici concernés les C3, C3 Aircross, C-Elysée, C4, C4 SpaceTourer et C5 Aircross. Citroën n’a pas confirmé le nombre d’exemplaires concernés par ce rappel mais, d’après nos informations, il pourrait toucher plus de 10 000 véhicules.

Le problème de ce bloc, qui prend la référence DV5R E6.3, provient des émissions d’oxydes d’azote (NOx), supérieurs aux limites réglementaires. Les opérations qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce rappel, référencé MJ4, n’ont pas été détaillées mais on peut imaginer qu’elles se limiteront, comme Opel l’a indiqué pour le même souci, à une reprogrammation de l’unité de commande électronique du moteur.