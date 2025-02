Une odeur de mazout flotte à nouveau chez Stellantis

C’était au mois d’octobre dernier. Sur le circuit de Balocco en Italie, le patron de la division utilitaire de Stellantis présente à quelques médias, dont Caradisiac, la gamme restylée de ses modèles et surtout ses nouveautés électriques. Mais curieusement, ce jour-là, Jean-Philippe Imparato insiste plus sur le diesel que sur les batteries, évoquant les moteurs qui équipent le Fiat Ducato et qu’il aimerait voir atterrir sous d’autres capots, mais souhaitant aussi un retour du mazout en général.

Depuis le temps est passé. Le boss des camionnettes (et d’Alfa Romeo) est devenu le patron de Stellantis pour toute l’Europe et pour toutes les marques. Quant au projet de celui qui est aujourd’hui le numéro 2 de la galaxie, il semble devenir réalité. Quelques indices permettent d’affirmer que le retour en grâce du mazout est bel et bien acté dans le groupe depuis quelques semaines.

Carlos Tavares désavoué ?

Selon Les Échos, l’usine de Tremery en Moselle ne va pas arrêter la production des HDI 2.0 l et 1.5 l cette année, comme Carlos Tavares, en défenseur du tout électrique, en avait décidé, puisque cette usine assemble également les électros blocs de la Citroën e-C3. Les blocs mazout vont continuer à être produits jusqu’en 2030, et adaptés à la norme Euro7D.

Quelques indiscrétions affirment également qu’un bloc diesel installé sur des utilitaires pourrait bien se retrouver sous le capot de gros SUV. Tout laisse donc à penser que le bloc Fiat Multijet 2 de 2,3 et 180 ch pourrait tenter sa chance, même s’il n’existe, pour le moment, qu’en version Euro 6D. De plus, une rumeur persistante penche pour le développement d’un autre bloc mazout, adapté à des modèles plus compacts celui-là.

Évidemment, tous les observateurs se demandent si cette offensive pro diesel est de circonstance, au moment ou ces motorisations perdent chaque année des parts de marché. Leurs ventes ont baissé de 11,4% l’an passé et l’offre s’amenuise de plus en plus.

Mais peut-être que cette rareté de l’offre fait justement la valeur des modèles qui proposent toujours ces motorisations, et celle d’une technologie qui, après tout, n’émet que peu de C02 comparé à ses puissances, et reste, malgré tout, le champion de l’autonomie.

Chez Stellantis en tout cas, on a finement observé les ventes des produits maison qui disposent encore de cette carburation et le constat est clair. Outre le retour du Citroën Berlingo au mazout, c'est à Rennes – La Janais que le retour d'affection est le plus visible

Ce site, qui assemble le Citroën C5 Aircross en fin de vie a mis en place une équipe supplémentaire pour répondre à la demande, car ce SUV C est l’un des rares à carburer au mazout, d’où son succès. Même combat pour la Peugeot 308. La version diesel BlueHDI de 130 ch cartonne, notamment auprès des entreprises.

Objectif entreprises

C’est visiblement les flottes, qui souhaitent équiper les gros rouleurs de ce carburant, que Stellantis souhaite capter. Et puisque 60% des Peugeot 308 sont vendues à des entreprises, le marché est réel. D’autant que, selon un rapport de l’ONG Transport & Environnement, 75% des boîtes ne respectent pas l’obligation de disposer d’un véhicule propre sur cinq. Évidemment, le diesel ne rime pas avec proprété pour l’organisme.