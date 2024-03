Le diesel fait son retour sous le capot du Citroën Berlingo

Fin 2023, nous évoquions l’idée que le Berlingo au nouveau logo ne fasse plus l’impasse sur les moteurs thermiques. Si les responsables de la marque avaient botté en touche, le configurateur de la marque laissait la porte ouverte.

C’était effectivement le cas puisque « pour ceux à la recherche d’une polyvalence étendue et d’une offre plus abordable, (le) nouveau Berlingo est également disponible en BlueHDi 100 et 130 à partir de 26 550 €. » Voici ce qu’indique le dernier communiqué de la marque concernant la nouvelle gamme du Berlingo.

Il faut dire que depuis que la marque aux chevrons a décidé de retirer les moteurs thermiques du catalogue, les ventes ont chuté. Pour la bonne santé commerciale du modèle, il est logique que Citroën fasse marche arrière. En revanche, il est étrange qu’aucune offre essence ne soit proposée.

Ainsi, le nouveau Berlingo est disponible à la commande. L’offre électrique est bien sûr maintenue, à partir de 36 850 €. Le Citroën conserve le moteur de 100 kW (soit 136 ch) mais reçoit une nouvelle batterie de 50 kWh qui lui autorise une autonomie de 345 km (contre 280 km) selon le cycle WLTP. Il s’équipe d’un chargeur embarqué de 7,4 kW en série, et peut grimper jusqu’à 11 kW en option.

Pas un, mais deux moteurs diesel

Pour ce qui est de l’offre thermique, la marque laisse le choix entre deux diesel BlueHDi (100 ch BVM et 130 ch EAT8) à partir de 26 550 €. Les autres tarifs de la gamme ne sont pas encore connus.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le Berlingo est toujours disponible en deux tailles de carrosserie, M et XL, d’une longueur de 4,40 m et 4,75 m. La seconde proposition permet d’embarquer jusqu’à sept passagers.

Enfin, le client n’a le choix qu’entre deux niveaux de finition : Plus et Max. Le premier dispose de la climatisation, de la radio numérique avec écran tactile de 10 pouces, du Bluetooth, de Mirror Screen sans fil, de l’aide au stationnement arrière, des capteurs de pluie et de lumière, ou encore des tablettes aviation au dos des sièges avant.

Le second niveau, Max, est plus généreux avec les jantes alliage de 16 pouces, les barres de toit longitudinales, les vitres surteintées, l’écran tactile couleur, la caméra de recul, les vitres électriques à l’arrière, les rétroviseurs rabattables ou encore la lunette arrière ouvrante.

Toutefois, il faut recourir à des packs d’options pour profiter d’équipements modernes comme la navigation connectée avec le système d’infodivertissement, l’accès et le démarrage sans clé, le chargeur par induction, le régulateur adaptatif ou encore la surveillance des angles morts.