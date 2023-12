Citroën Berlingo restylé : disponible en versions thermiques ?

Nombreuses furent les familles peu dépensières à regretter la disparition des ludospaces thermiques du groupe Stellantis au profit des versions "zéro émission", et pour cause : non seulement les armoires électriques roulantes maison sont peu autonomes (guère plus de 150 km sur autoroute !), mais elles imposent des dépenses importantes.

Ainsi fallait-il compter au minimum 30 650 € (bonus de 5 000 € déduit) pour un Citroën ë-Berlingo avant le restylage, avec au menu une dotation limitée, une teinte blanche typiquement utilitaire ainsi que les pare-chocs brut et les jantes acier qui vont avec. Et quasi 4 000 € de plus pour disposer d'un look un peu plus soigné, d'une tablette tactile couleur 8'' avec réplication de smartphone, d'une clim auto bizone et d'une caméra de recul. Bref, ceux qui ne souhaitaient pas dépenser plus de 25 000 € pour un véhicule familial étaient invités à aller voir ailleurs, notamment chez Renault pour y trouver des Kangoo moins sectaires. Même problème chez Peugeot avec le Rifter…

Et le dernier communiqué de presse concernant la phase 2 du ludospace aux Chevrons (en photo ci-dessus) apparaît d'ailleurs toujours aussi élitiste puisque seule la version électrique est évoquée. Sauf que le configurateur du site internet Citroën laisse la possibilité de choisir des modèles thermiques, en essence comme en diesel, avec une mention "bientôt disponible" (voir capture d'écran ci-dessous). Une bonne nouvelle, même si le lifting et l'inflation laissent imaginer des tarifs plus élevés qu'avant.

Interrogés à ce sujet, les responsables communication de la marque parlent d'un bug. Pas un bug informatique évidemment, plutôt quelqu'un qui se serait trop avancé suite au retour officiel de Berlingo thermiques sur d'autres marchés. En fait, des discussions sont en cours pour un éventuel rétropédalage en France, mais rien n'aurait encore été décidé selon notre contact, qui espère que le débat trouvera une issue favorable. Notez que, depuis la disparition des moteurs à combustion interne, la version tourisme de la fourgonnette Citroën a quitté le top 100 des ventes de véhicules particuliers, alors qu'elle était parvenue à se classer 48e lors de sa meilleure année (2020). Un très joli score pour un dérivé d'utilitaire !