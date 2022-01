Même si le marché des SUV urbains est le n°1 aujourd’hui en France, celui des SUV compacts se porte très bien. Depuis plusieurs années, il est dominé par le Peugeot 3008 (50 500 ventes) qui devance le Dacia Duster (31 000 ex) et en troisième position, le C5 Aircross (près de 22 000 exemplaires sur 2021). En Europe, il s’en est écoulé plus de 260 000 unités. Une belle réussite.

dailymotion Présentation vidéo - Citroën C5 Aircross restylé (2022) : il prend du muscle

Mais l’heure du restyling a sonné maintenant. Précédemment, le C5 Aircross se caractérisait par une bouille toute en rondeur, aujourd’hui, celui-ci évolue profondément et s’affirme au risque même de faire de l’ombre à son cousin, le Peugeot 3008.

A l'occasion de cette métamorphose car il s’agit bel et bien de cela dont nous parlons, Citroen a presque tout changé puisque seuls les ailes et le capot ont été conservés. On découvre donc une face avant inédite et nettement plus travaillée qu’il n’y paraît au premier abord.

Ainsi, les chevrons toujours au centre de la face sont mis en avant et se poursuivent sur toute la largeur du véhicule mais les réglettes qui rejoignent les projecteurs sont parcourues de petits traits qui apportent du volume et qui ont comme particularité de se resserrer au fur et à mesure que l’on se rapproche des projecteurs. Ces derniers effilés offrent un design complexe puisque de profil ils sont en forme d’escalier. La partie inférieure de la calandre est nettement plus fine qu’auparavant et dispose de prises d’air latérales plus volumineuses tandis que celle du centre est proche esthétiquement de celle de la C5 X.

Pas de modification en revanche au niveau du profil ou de la poupe si ce n’est une nouvelle signature lumineuse.

À l’intérieur, la planche de bord évolue également au niveau de la partie centrale puisque le C5 Aircross adopte un nouvel écran multimédia 10 pouces contre 8 auparavant, mais attention il n'est pas pourvu du nouveau système d'exploitation inauguré sur les nouvelles Peugeot 308 et DS 4. L’introduction de ce nouvel élément a entraîné une refonte complète de la console centrale avec un changement de place par exemple des aérateurs mais aussi de la partie inférieure, qui est équipée d’un nouveau sélecteur de vitesses qui permet de dégager de nouveaux rangements. L’instrumentation numérique 12,3 pouces est toujours au rendez-vous. La présentation demeure agréable et originale avec une bonne qualité des matériaux.

Statu quo concernant les aspects pratiques avec un volume de chargement compris entre 580 et 720 litres pour les versions thermiques et entre 460 et 600 litres pour la déclinaison hybride rechargeable. L’habitabilité arrière est généreuse et le C5 Aircross possède toujours trois sièges individuels coulissants.

Ce restyling n’a aucune répercussion sur les moteurs présents au catalogue. On trouve donc un diesel de 130 ch, un essence de puissance identique et un hybride rechargeable de 225 ch, qui représente déjà aujourd’hui 37% des ventes en France. Citroën a toutefois retravaillé le confort de son SUV en le dotant de la seconde génération de sièges du programme Advanced Confort.

Le Citroën C5 Aircross sera commercialisé au second trimestre prochain. Les essais auront lieu au mois de mai. Les tarifs ne sont pas encore connus pour l’instant.